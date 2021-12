1. Je očkování povinné? Není. V tuto chvíli se jedná o dobrovolný krok rodičů, který nijak nemusí ovlivnit ani platná nařízení o bezinfekčnosti. Děti do dvanácti let se nemusí nijak prokazovat, pokud chtějí do restaurací, sportovních zařízeních a podobně. Vakcinace má ale výhody. Očkované dítě nebude muset do karantény. Právě karantény momentálně silně zatěžují školský systém a výuku.

2. Proč se přistoupilo k očkování dětí?

Ze dvou důvodů, tím prvním je zdraví jich samotných, přestože s pandemií se dětská populace zatím vypořádává dobře. „I přes to, že se objevilo několik skutečně těžkých případů a následných komplikací, stále platí, že většina dětí má lehký průběh onemocnění, v některých případech i bezpříznakové případy nákazy,“ popisuje Hana Cabrnochová, pediatrička a členka výboru Vakcinologické společnosti ČLS JEP. Druhým důvodem je vztah ke zbytku společnosti, kterým nákaza od dětí i s lehkým průběhem hrozí. „Momentálně se epidemie šíří v dětských kolektivech, virová nálož je vysoká. Očkování dětí by pomohlo šíření viru zpomalit,“ konstatuje Cabrnochová.

3. Pro které děti je vakcína nejvhodnější a pro které se nehodí?

Podle odborníků se rizikové skupiny u dětských a dospělých pacientů trochu liší, přesto platí, že očkování by měli v první řadě zvážit rodiče dětí se zdravotními komplikacemi. „Zejména pokud mají neurologická, genetická nebo metabolická onemocnění, trpí chronickými onemocněními dýchacích cest, nemocemi způsobujícími obtížné vykašlávání,“ přibližuje Cabrnochová. Česká vakcinologická společnost podporuje, aby očkování bylo dostupné všem dětem od pěti let.

4. Jakou vakcínou se bude očkovat?

Momentálně jedinou vakcínou schválenou Evropskou lékovou agenturou (EMA) je vakcína Comirnaty. „Vakcína vyvinutá společnostmi Pfizer a BioNTech je již schválena pro použití u dospělých a dospívajících ve věku od dvanácti let. U dětí ve věku od pěti do jedenácti let bude dávka přípravku Comirnaty nižší než dávka používaná u osob starších,“ popisuje Klára Brunclíková, mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Dávka je ve srovnání s tou pro dospělé třetinová. Jedná se o registrované využití vakcíny, nejedná se o experimentální dávku. Stejně jako u starší věkové skupiny se podává ve formě dvou injekcí do svalů nadloktí s odstupem tří týdnů.

5. Kde bude očkování probíhat?

Děti mohou očkování získat v očkovacím centru, ale vakcína bude dostupná i u pediatrů. Ti vidí v očkování ve své praxi několik výhod. „Určitě je to mnohem méně stresující pro děti i rodiče, než očkování ve velkém centru s velkým množstvím lidí. Další výhodou je i to, že pediatr zná dobře zdravotní stav dítěte, které má být očkované,“ myslí si pediatrička Lucie Černá. Registrovat se k očkování s předstihem bude ale nutné i v jejích ordinacích. „Balení vakcín jsou vícedávková, pro deset dětí. Abychom šetrně hospodařili, bude očkování probíhat v daných termínech,“ doplňuje.

6. Bude stačit jedno kompletní naočkování?

O tom se vede diskuze, už kvůli tomu, že neznáme další vývoj epidemie a také že zatím tato skupina dětí není v tak vysokém riziku závažného průběhu onemocnění. Podle Hany Cabrnochové je ještě brzy odhadovat. jak bude očkovací schéma vypadat. „Bude záležet na vývoji epidemiologické situace, uvidíme, jak do ní zasáhne varianta omikron. Česká vakcinologická společnost se v tuto chvíli drží registračních doporučení a zatím do osmnácti let nedoporučuje přeočkování,“ doplňuje pediatrička.

7. Souhlasí pediatři s očkováním?

Přestože se objevují jednotlivci, kteří považují očkování dětí za zbytečné, odborná diskuze je jednomyslná. „Mě samotnou překvapilo, jak jednotný byl konsenzus napříč odbornými společnostmi České lékařské společnosti JEP,“ říká Cabrnochová. Souhlas potvrzuje i pediatrička Lucie Černá. „S očkováním dětí souhlasím. Přečetla jsem si doporučení, odborná stanoviska a myslím, že jako pediatr jsem měla dostatek informací k tomu, abych se mohla svědomitě rozhodnout. Považuji vakcínu za prověřenou,“ doplňuje dětská lékařka. I přes to ale poznamenává, že zájem rodičů je zatím velmi nízký.