Konec prodavaček? U samoobslužných pokladen už platí půlka zákazníků

Seriálová Žena za pultem by se dnes asi divila. Kdyby se díky stroji času ocitla v současném supermarketu, s trochou nadsázky by neměla co na práci. V tuzemských supermarketech totiž roste trend zavádění samoobslužných pokladen, kde si zboží markují sami zákazníci. V řetězcích, které tento způsob placení zavedly, už Češi takřka bez pomoci obsluhy odbaví polovinu všech nákupů a číslo stále roste.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Novinka pro ulehčení nakupování Scan and Shop v supermarketu Tesco v pražském Edenu 12. února. | Foto: Deník / Martin Divíšek