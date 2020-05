Nová nákupní doba pro seniory? Babiš prý plánuje další změnu

Doba, po kterou jsou vyhrazeny obchody s potravinami pro lidi starší 65 let, by se mohla opět změnit. Plánuje to premiér Andrej Babiš (ANO). Důvodem je prý skutečnost, že nestíhají vařit oběd. Upozornil na to server Echo24.cz

Supermarket, nákup, potraviny, roušky. | Foto: Deník/ Lukáš Kaboň