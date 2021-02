Situace je ještě drastičtější, přepočte-li se podíl volných nejakutnějších lůžek na procenta. V Praze je volných už jen 5,7 procenta lůžek, na Karlovarsku 7,7 procenta. Celorepublikově se jejich počet podíl pohybuje na 14,5 procenta a stále jich ubývá. To znamená, že ostatní jsou beznadějně obsazená.

Strašné zážitky

Zdroj: DeníkDůvodem je pandemie koronaviru, která postihla celý svět a s ním i Českou republiku. Oproti loňsku se navíc na intenzivní lůžka dostávají častěji i lidé ve středním či mladším věku, nejenom senioři. „To, co tito pacienti zažívají, je strašné i pro již vcelku otrlé lékaře,“ konstatoval Jiří Kalenský, ředitel jilemnické nemocnice, kam směřují i nemocní z obzvlášť těžce postiženého okresu Trutnov.

„V tuto chvíli už ale nejsme schopni přijímat další pacienty z jiných krajů. Jsme na hranici kapacity jipových lůžek,“ řekla Dana Lipovská, mluvčí Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. V jiných zařízeních je přitom situace ještě horší. Například v Praze, kde je JIP nejobsazenější, je jednou z příčin to, že nemocnice přijímaly i nemocné z jiných krajů.

Zahraniční pomoc

Situace je v této vlně ještě horší než na podzim. „Je to dáno tím, že nemocnice na jejím začátku byly plnější,“ říká ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Navíc v nich lidé s covidem zůstávají delší dobu i kvůli dalším chorobám, které covid doprovázejí.

Je podle něj možné, že vláda přistoupí ke stejnému uzavření dalších regionů, jaké postihlo Cheb, Sokolov či Trutnov. Uvažovalo se o Tachovsku, ale nakonec v něm byla přijata jiná opatření. Blatný připustil i to, čemu se dosud vláda bránila, tedy žádost o zahraniční pomoc. A to tehdy, pokud podíl volných míst na JIP klesne celorepublikově pod deset procent. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by měla například o převoz pacientů z Karlovarska do Německa požádat tamní krajská koordinátorka. Tamní hejtman Petr Kulhánek (za STAN) se ohradil, že právě o umožnění této možnosti vládu žádali. Blatný pak změnil vládní rétoriku, když místo restrikcí vyzval k odpovědnosti: „Plošná opatření nefungují, pokud nejsou individuálně dodržována“.