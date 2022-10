Připomeneme i to, že na něj v pátek navazuje neformální summit EU. Vysvětlíme vám podle jakého klíče byly státy, jejíchž nejvyšší představitelé přijedou do Prahy vybírány, co od jednání čeká Evropská unie. A zastavíme se i u toho, jakou roli bude na summitu hrát český prezident Miloš Zeman.

O tom a o mnohém dalším je dnešní podcast Evropy pro Čechy. Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme každou středu ve 12:00. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata.