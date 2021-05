Devětatřicetiletý Neusser je po Hniličkovi druhým předsedou NSA. Jeho jmenování do čela NSA potvrdil ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Znamená to, že sejde z Neusserovy kandidatury na předsedu ČOV. Volby vedení ČOV se uskuteční za týden parlamentní formou, tedy tajným hlasováním v pražském sídle ČOV. S tímto formátem bez diskuse na plénu Neusser nesouhlasil.

Filip Neusser:

"Dnes ráno jsem popsal panu premiérovi rezignaci. Důvodů bylo několik - tím nejdůležitějším je pracovní vytížení a s tím spojený rodinný život. Pracovní vytížení bylo opravdu enormní. Nebylo to impulzivní rozhodnutí. Přemýšlel jsem o něm několik měsíců, v podstatě od konce ledna," přiblížil na tiskové konferenci Milan Hnilička.

Někdejší hokejový gólman však považoval za důležité ve funkci setrvat navzdory lednovým událostem, po kterých se o jeho rezignaci hlasitě hovořilo. A to z několika důvodů, přičemž jmenoval například dokončení agendy a včasné vyplácení dotací. "Bylo důležité neopouštět funkci," zdůraznil.

K rezignaci šéfa Národní sportovní agentury došlo krátce poté, co v ní na pokyn předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) proběhla kontrola ministerstva financí, která zjistila celou řadu nesrovnalostí. Hnilička však popřel, že by rezignaci podal kvůli výsledkům auditu. "K tomu auditu se nemůžu vyjadřovat, podali jsme vysvětlující námitky na všechno," konstatoval Hnilička. "Žádné peníze se neztratili, jednali jsme hospodárně," dodal.

Hnilička rezignaci podal k 17. květnu a podle svých vlastních slov nepředpokládá, že by pokračoval v politické kariéře. Raději by se totiž vrátil ke sportu. „Pevně věřím, že můj nástupce bude pokračovat v nastaveném trendu, agentura se personálně doplní a bude moct fungovat dále,“ prohlásil.

Kauza z hotelu

Premiér Babiš Hniličkovi poděkoval za odvedenou práci. "Během dvou let díky své urputnosti vybojoval a vybudoval vlastně takové menší ministerstvo sportu," sdělil předseda vlády ČTK.

O Hniličkově rezignaci se mluvilo hlavně na konci ledna, kdy se v době vládních nařízení zúčastnil narozeninové oslavy exposlance Petra Bendy v teplickém hotelu. "Byl jsem tam poblahopřát letitému příteli, kterého znám ještě z dob, kdy jsem hrál hokej. Jsem také jen člověk, bylo to hloupé rozhodnutí," uvedl později Hnilička. Nejprve ovšem tvrdil, že byl v hotelu na pracovní schůzce.

Kvůli účasti na oslavě, která porušovala platná covidová opatření, se Hnilička vzdal poslaneckého mandátu, v čele Národní sportovní agentury však nakonec zůstal. A to i díky podpoře sportovních svazů a organizací. Hnilička také poslal 50 tisíc na charitu.

Postavil se za něj Babiš

Z postu předsedy agentury mohla Hniličku odvolat vláda, přičemž část ministrů se v minulosti vyjádřila, že by pro jeho konec hlasovala. Odvolat jej naopak nechtěl premiér Andrej Babiš (ANO). "Udělal chybu, které velmi lituje. Omluvil se. Rezignoval na post poslance. Máme ale osm měsíců do voleb, tak si nemyslím, že by bylo správně ho odvolávat," řekl Babiš Deníku na konci ledna.

Někdejší hokejový brankář, který v reprezentaci sehrál celkem 106 utkání, byl od roku 2018 vládním zmocněncem pro sport. V roce 2019 se pak ujal vedení Národní sportovní agentury, jež od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy převzala sportovní agendu, a to včetně rozdělování dotací. Všechny státní prostředky ovšem agentura začala rozdělovat až letos.

Podle serveru Seznam Zprávy byly problematické zejména dotace z programu Můj klub určené na podporu dětí a mládeže. Server rovněž upozornil, že agentura angažovala pro schvalování dotací externí firmu Moore Czech Republic. Kontroloři údajně zjistili i další nedostatky, například chybně nastavené parametry některých dotačních programů nebo nedostatečné kontrolní mechanismy.

Opoziční poslanci jeho rezignaci uvítali

Místopředseda sněmovního podvýboru pro sport a bývalý skokan na lyžích Jakub Janda (ODS) nebo lidovecký předseda Marian Jurečka uvítali rezignaci Milana Hniličky na post předsedy Národní sportovní agentury (NSA). Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové se jím vůbec neměl stát.

"Je škoda, že Milan Hnilička nerezignoval dříve, ačkoliv bylo jasné, že na řízení tak důležitého úřadu nemá. Mohl tak ušetřit nejen svoji pověst, ale především zachovat kredibilitu nově zřízené Národní sportovní agentury, která je životně důležitá pro podporu sportu v naší zemi," uvedl Janda, podle kterého za problémy kolem NSA nese zodpovědnost i premiér Andrej Babiš, pod nějž vedení agentury spadá.

"Za poslední měsíce jsme měli velké množství podnětů na velmi špatnou práci Národní sportovní agentury," řekl dnes ČTK Jurečka. Mnohé sportovní oddíly podle něj hlásily výrazně zpožděné financování i špatnou komunikaci s touto agenturou, která na konci loňského roku zažila "velmi zvláštní personální výměny".

"Samozřejmě to, že tato sportovní agentura nefungovala, jak by fungovat měla, bylo dáno i špatnou legislativní přípravou," upozornil Jurečka, podle kterého bude po odchodu Hniličky z čela agentury šance zlepšit její fungování a zprůhlednit financování sportu. "To, že je někdo dobrý brankář, ještě neznamená, že bude dobrý manažer. V tomto případě se to bohužel úplně naplno potvrdilo," řekl Jurečka.

Podle Pekarové Adamové se Hnilička předsedou agentury vůbec neměl stát. "Všechna čest jeho hokejovému umění, ale manažerská funkce je o něčem jiném. Těším se, až po volbách místo tváří nastoupí odborníci," uvedla na twitteru.

Senátor Mikuláš Bek poznamenal, že NSA nikdy vzniknout neměla. Když už vznikla, měla být postavena jako standardní grantová agentura, jež má v čele kolektivní orgán, ne jako autokratická struktura vůdcovského typu, míní.

Ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová se k záležitosti nechtěla příliš vyjadřovat, jde podle ní o čerstvou informaci.