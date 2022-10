Benzin by měl zdražovat i nadále. Ovšem jen mírným tempem. Celkově by rozdíl průměrné ceny od pátku, kdy byla zrušena nižší spotřební daň, do konce týdne neměl přesáhnout půldruhé koruny. Je to i kvůli stále klesající ceně ropy na světových trzích.

Pohonné hmoty v Česku zlevnily. Pokles cen je však pouze mírný

„Barel ropy Brent během září zlevnil po přepočtu z dolarů do korun o 6,1 procenta. Toto zlevnění čerpadláři do svých cen ještě teprve plně promítnou. Takže tento zlevňující tlak bude působit proti tlaku na zdražování způsobeném zrušením snížené spotřební daně z benzinu. Proto celkově cena benzinu během prvního říjnového týdne vzroste jen o jednu korunu na litr,“ vysvětluje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Podobně hovoří i ekonom České spořitelny Michal Skořepa. „Vzhledem k trendu snižování cen ropy v posledních týdnech ceny benzinu o celou půldruhou korunu na litr asi nevyskočí,“ myslí si Skořepa.

Hlídání marží

Pumpaři a dodavatelé pohonných hmot budou i nadále pod drobnohledem ministerstva financí. To bude pokračovat v kontrolách cen a marží. „Kontroly budou trvat nejméně do konce tohoto roku, pravděpodobně však i v příštím roce, dokud nepomine turbulentní a těžko predikovatelný vývoj cen ropy a paliv na světových a evropských trzích s přesahem do zvýšených cen pohonných hmot na čerpacích stanicích,“ říká mluvčí resortu Gabriela Krušinová.

Vláda schválila zastropování cen elektřiny a plynu. Bude platit celý příští rok

Že by se z monitoringu marží a cen pohonných hmot stalo trvalé opatření, ministerstvo i s ohledem na administrativu nepředpokládá.

Snížení spotřební daně o 1,5 korun na litr benzinu a nafty platilo v Česku od června do konce září. Ministerstvo financí vyčíslilo výpadek příjmů ze státního rozpočtu na zhruba 4,2 miliardy korun. Nicméně vláda rozhodla o prodloužení opatření pouze u nafty do konce roku 2023. To vyjde státní kasu na dalších 9,6 miliardy korun.