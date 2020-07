Evropská komise o tom rozhodla před dvěma lety na základě veřejné ankety, jíž se zúčastnilo 4,6 milionu obyvatel členských zemí. Loni v březnu zrušení střídání času podpořili i poslanci Evropského parlamentu. Jaký čas by měl být nadále nastaven na hodinách, by si podle jejich představy měly určit samy jednotlivé členské státy zvlášť. Naposledy by se podle jejich tehdejší představy ručičky na hodinkách měly přeřídit v příštím roce. Od té doby ovšem snahy o zrušení změny času nikam nepokročily.

„Jednání byla pozastavena, poslední proběhlo na konci roku 2019,“ řekl Deníku Tomáš Lukašík, mluvčí ministerstva dopravy, jež má tuto otázku na starosti. „Vzhledem k tomu, že jednání na úrovni EU mimo jiné i z důvodu koronaviru prakticky neprobíhají, nelze vyloučit, že bude muset být zrušení střídání času ze strany EU odloženo,“ konstatoval.

Zda se věci ohledně zrušení střídání času v dohledné době pohnou, podle mluvčího vůbec není jisté. Záležet bude na Německu, které nyní Radě EU předsedá. „Nicméně prozatím neavizovalo, že by byl tento návrh pro ně prioritou,“ zchladil naděje na brzkou změnu Lukašík.

Aby mohlo být střídání času zrušeno, je třeba nejprve dokončit vyjednávání návrhu směrnice mezi členskými státy a Evropským parlamentem a jeho formální schválení i zavedení do právního systému jednotlivých států. „Čeká nás tedy ještě poměrně dlouhý proces,“ prohlásil Lukašík.

Podle některých aktérů je řešení naopak jednoduché. „Hlavně musí padnout rozhodnutí. Další věci jsou spíše technické a dají se udělat poměrně rychle,“ řekl Deníku poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který zrušení střídání času dlouhodobě prosazuje. Jde podle něj o například o to, aby se již nepřepínal čas na počítačích a v jejich programech nebo v jízdních řádech.

Posouvání hodinek Češi nechtějí

„Očekávám, že se premiéři zemí konečně pochlapí, bouchnou do stolu a řeknou: Budiž světlo, respektive budiž zimní nebo letní čas. Opravdu je to až tak jednoduché,“ míní Zdechovský. S tím, že by se změna podařila prosadit ještě do příštího roku, ovšem příliš nepočítá. „Vždy jsem doufal, že je to prakticky jasná věc, protože skutečně stačí jen slovo představitelů států, teď už si tak jistý nejsem,“ dodal.

Podle dva roky starého průzkumu agentury STEM/MARK povinné střídání času nevyhovuje 65 procentům Čechů, s jeho zrušením by souhlasilo ještě o pět procent lidí více. Celoročně by v tom případě měl platit podle 44 procent respondentů letní čas, tomu středoevropskému by dalo přednost pouze 24 procent lidí.