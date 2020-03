Další zdravotnický materiál přiveze dnes do Pardubic velkokapacitní letoun An-124 Ruslan. Z čínského Šen-čenu odstartovalo dnes ráno, předpokládaný přílet je v pozdních večerních hodinách. V Česku je několik týdnů nedostatek zdravotních ochranných pomůcek.

Ve středu přiletí z Hanoje zásilka 250 tisíc respirátorů letadlem vietnamské aerolinky Bamboo Airways. Novinářům to řekl předseda komunistů Vojtěch Filip.

Vietnamská vláda podle něj povolila jejich vývoz v situaci uzavření tamního trhu s pomůckami. Letadlem přiletí z Vietnamu také 150 Čechů a 50 občanů ostatních států Evropské unie.

Stát nyní zdravotní ochranné pomůcky nakupuje v Číně, se kterou se dohodl na zprovoznění leteckého mostu, v jehož rámci se budou pomůcky převážet. Vedle Smartwings je do něj zapojena také letecká společnost China Eastern, první její letadlo přiletělo do Prahy v pátek, další v neděli. Letadla s ochrannými pomůckami by podle ministerstva vnitra měla v Česku přistávat zatím šest týdnů.

Noční vykládka. Letiště Václava Havla. Letadlo je plne respiratoru a roušek. pic.twitter.com/jfrv40iHZl — Pavel Švagr (@pavel_svagr) March 24, 2020

Společnost Smartwings má se státem smlouvu na vyslání celkem sedmi letadel. První dorazilo do Česka v pondělí zhruba hodinu po půlnoci, dovezlo milion roušek a další zdravotnický materiál. O přesném termínu dalších zatím jasno není, Smartwings však počítá s pravidelnými intervaly.

Letadla skupiny odletěla ve směru do Číny už ve čtvrtek po půlnoci, kvůli problémům se získáním potřebných povolení však musela čekat několik dní v Novosibirsku. První z letadel mohlo do Číny přiletět až v neděli.

Ministerstvo obrany využívá k přepravě zdravotnického materiálu velkokapacitní letoun Antonov An-124 Ruslan, který NATO označuje kódovým názvem Condor. První ze strojů dorazil do Česka už v sobotu, přivezl přes 100 tun zdravotnického materiálu.

Další spoj přistane dnes v Pardubicích. Stroj byl naložen během noci, ráno pak odstartoval z čínského Šen-čenu. Původní plán počítal s příletem do Pardubic kolem poledne, letadlo ale pravděpodobně do Česka dorazí až v pozdních večerních hodinách.

Česko zatím za nákupy zdravotních prostředků vynaložilo tři miliardy korun.