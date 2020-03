Na našem zpravodajském serveru na adrese denik.cz/dotazy jsme spustili novou rubriku „Otázky dne ke koronaviru“, kam nám můžete posílat své dotazy. Děkujeme za ně a postupně zjišťujeme reakce dotčených institucí a úřadů.

Za pomoc s vypracováním dnešních odpovědí děkujeme Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje a Hospodářské komoře.

Co zajímá vás? Položte svůj dotaz ve formuláři ZDE. Deník vám u úředníků zajistí odpověď. Tento článek tak budeme postupně doplňovat a aktualizovat.

Kdy konečně budou otevřené hospody, obchody či služby jako je kadeřník?

To bohužel nikdo neví. Vláda zatím zákaz prodloužila do 1. dubna. Do stejné doby je stále omezen i volný pohyb a pobyt osob. Chodí se jen do práce, na nákupy, k lékaři či na vycházky ven.

Platí modré parkovací zóny ve městech?

Neplatí. Je na nich možno parkovat, i pokud nejste rezident.

Hotely nesmějí nabírat nové hosty, ale ubytovny fungují, jak to?

Ano, pro ubytovny platí výjimka. Bydlí na nich dělníci z továren, kteří by jinak neměli kam jít.

Budou zkrácené prázdniny, aby se dohnala výuka na školách?

Nebudou, ministr školství Robert Plaga tuto možnost již vyloučil.

Všechny vaše dotazy a odpovědi naleznezte ZDE

Kdy budou maturity a budou vůbec?

Maturitní zkouška by, podle zatím neschváleného návrhu ministra školství, proběhla nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení nejspíše vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. K tomu ale musí Plaga změnit zákon a opozice je zatím proti.

Potřebuji vyměnit řidičský průkaz - končí mi platnost. Mohu?

Úřady sice fungují v pondělí a ve středu, ale není to nutné. Stát nechce, aby lidé moc na úřady chodili, a tak policie a další orgány budou tolerovat i „propadlé“ doklady jako je řidičák a občanka.

Další dotazy, které nám od vás dorazily, zatím čekají na zodpovězení na úřadech. Jakmile odpovědi obdržíme, zveřejníme je v tomto článku. Pokud i vy máte otázku, pošlete ji přes formulář ZDE. Děkujeme.