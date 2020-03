Kolik letadel z Číny se zdravotním materiálem už přiletělo?

Zatím dorazil armádní speciál s rychlotesty, dva letouny China Eastern s respirátory. První Ruslan přivezl 106 tun potřebného vybavení a dvě letadla Smartwings dopravila roušky. V úterý měl na letišti v Karáčí mezipřistání druhý Ruslan, který za osm hodin dosedl v Pardubicích a dopravil další potřebný materiál.

O jakém finančním objemu se bavíme?

Ministerstvo vnitra zatím zaplatilo přes miliardu korun.

Jste připraveni dovážet materiál z Číny tak dlouho, jak to budou čeští pacienti a občané potřebovat?

Ano. Podařilo se nám nastavit systém jak z hlediska dopravy, tak objednávek. Finišujeme centrální tabulku potřeby ochranných prostředků pro celou republiku. Mají to na starosti hasiči, kteří oslovili všechny kraje a centrální orgány. Na jejím základě bude probíhat distribuce. Podle ní také upravíme budoucí objednávky. Letecký most máme zamluvený na následujících šest týdnů.

Ministerstvo vnitra převzalo veškerou distribuci ochranných prostředků a zdravotní techniky. Proč to tak nefungovalo od začátku?

Protože ministerstvo zdravotnictví zpočátku trvalo na tom, že materiál do svých přímo řízených organizací bude distribuovat samo. My jsme argumentovali tím, že naprostá většina materiálu jde přes resort vnitra, protože jde o naše objednávky. Nedávalo smysl, aby se z jednoho letadla do stejného kraje zavážely prostředky dvakrát. Dohodli jsme se tedy na tom, že my vše rozvezeme na čtrnáct odběrových míst a krajské úřady to pak za pomoci hasičů redistribuují do svých cílových stanic.

Sněmovna projednala balík základních krizových zákonů. Který je z vašeho pohledu nejdůležitější?

Změna státního rozpočtu. Vnitro například dostalo 1,2 miliardy korun na nákup materiálu ze státní rozpočtové rezervy, ale další objednávky bez změny rozpočtu by už možné nebyly. Dalším klíčovým zákonem je prodloužení ošetřovného, což umožní rodičům zůstat doma s dětmi. A pak také odpuštění záloh na důchodové pojištění pro OSVČ.

Změnili jste pravidla pro pendlery. Už máte ohlasy z nejvíc dotčených krajů?

Mám odezvy od hejtmanů z krajů, jichž se to nejvíc týká, a ti to přivítali. Dostal jsem samozřejmě spoustu rozezlených e-mailů od pendlerů, ale my jsme museli vážit na lékárnických vahách jednak ohrožení jejich živobytí, jednak riziko zavlečení nákazy na české území, které je vysoké.

V ČR se vzedmula obrovská vlna solidarity. Ve středu by se to mělo odrazit v celonárodním zpěvu písničky Není nutno. Přidáte se?

Pokud nebudu na krizovém štábu nebo telekonferenci, určit se přidám. O Češích se říká, že když přijde pohroma, umí držet pospolu. Současná koronavirová krize to potvrzuje. Náš národ má tu fantastickou vlastnost, že když o něco jde, tak se semkne a funguje.

