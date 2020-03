ON-LINE ke koronaviru ZDE

"Smutná zpráva z Všeobecné fakultní nemocnice. Zemřela pacientka ročník 1949, od 22. 3. hospitalizována s plicní chorobou. Měla další zdravotní problémy. Koronavirus u ní zjistili ve VFN. Bohužel se nakazila v rodině. Je mi to moc líto. Prosím všechny, aby své prarodiče teď nenavštěvovali, nebo vždy s rouškou," napsal na twitter ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle České televize přišla žena do nemocnice s dýchacími problémy. Nákaza koronavirem u nínebyla zprvu zjevná, protože trpěla chronickou obstrukční plicní nemocí a měla i další zdravotní potíže. Až později vyšlo najevo, že se nakazila koronavirem. Žena se tak stala třetí obětí následku nemoci COVID-19 v Česku.

"Chronicky měla jiné onemocnění. V průběhu hospitalizace podala informaci o tom, že se před několika týdny setkala se svou příbuznou, která se vrátila z Itálie," řekl Vojtěch v rozhovoru pro ČT24. Podle něj je v Česku v současnosti devatenáct pacientů s koronavirem, kteří potřebují umělou plicní ventilaci.

V úterý večer se však objevily i dobré zprávy - Ústecký a Plzeňský kraj hlásí další vyléčené. Celkový počet vyléčených nově činí deset osob. Klíčové v nadcházejících týdnech podle odborníků i politiků bude, aby zdravotnictví zvládlo péči o nejohroženější pacienty v době největšího náporu epidemie, a vyhnulo se tak hrozivým scénářům v Itálii nebo Španělsku. Týká se to zajištění akutních lůžek, potřebných přístrojů i kvalifikovaného personálu.

První nákazu u personálu přitom hlásí i pražská Nemocnice na Bulovce, a to u lékaře z ortopedie a zdravotní sestry z neurologie, kteří jsou manželé. Lékař byl ve službě naposledy v pátek 20. března, sestra v úterý 17. března a od soboty mají zdravotní potíže. "Nemocnice podnikla veškeré potřebné kroky, aby šíření viru mezi zaměstnanci a pacienty nemocnice bylo minimalizováno," dodala Bulovka.

Rizikové země k 24. 3.

Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Írán, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie

Ministerstvo zdravotnictví změnilo seznam zemí s vysokým rizikem nákazy koronavirem. Vyřadilo z něj Čínu a Jižní Koreu, nově zařadilo USA.

Laboratoře na území České republiky provedly do úterního rána 19 624 testů, přičemž naprostá většina z nich nákazu koronavirem nepotvrdila. Nejvíce nemocných se dosud podařilo odhalit v Praze, Středočeském kraji a Moravskoslezském kraji. Nejméně případů nákazy zatím hygienici zaznamenali v Libereckém a Karlovarském kraji.

Předchozí úmrtí

Nemoci COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje, podlehli dosud v Česku tři lidé. V prvním případě šlo o pětadevadesátiletého muže, který byl hospitalizován v pražské Nemocnici Na Bulovce a trpěl řadou zdravotních problémů, jako chronické srdeční selhání, chronická ischemická choroba srdeční a měl kardiostimulátor.

Druhou obětí nákazy se dnes dopoledne stal muž narozený v roce 1975, který byl hospitalizován v Havířově. „Prohrál boj s rozsáhlým selháním orgánů kvůli pokročilému nádorovému onemocnění. Koronavirus jeho stav zhoršil. Upřímnou soustrast jeho blízkým,“ napsal na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Respirátory představují riziko

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek na úterní tiskové konferenci uvedl, že počty nakažených klesají a zřejmě budou stagnovat. Je to podle něj důvod k mírnému optimismu. Podle odhadů ÚZIS by na konci března mohlo být v Česku 3000 nakažených a na konci dubna až 15 tisíc. Nemocnice by takový počet měly zvládnout.

Hospitalizovaných je podle ÚZIS asi 10 až 11 procent ze všech nakažených koronavirem. Zhruba pětina z nich potřebuje intenzivní péči. „Podíl seniorů mezi nakaženými je asi 17 procent, daří se je zřejmě chránit," uvedl Dušek. Španělsko má asi 50 procent.

Šéf krizového štábu Roman Prymula dnes znovu varoval, aby lidé nenosili na ulici respirátory s ventilem pro vydechování. Pokud si takovou pomůcku nasadí člověk, který je již nemocný, právě prostřednictvím ventilu může nákazu i nadále šířit do okolí. „Lidé si přes respirátory mohou nasadit roušku,“ zmínil epidemiolog možné řešení.

Prymula dnes také uvedl, že vláda se chce více zaměřit na šíření koronaviru mezi lidmi bez domova. Ty zdravé chce proto oddělit od nemocných. S dezinfekcí v ohniscích koronavirové nákazy má nově pomáhat armáda.

Zásilky léků, roušek i respirátorů

Do Česka v úterý dorazila další zásilka zdravotnických potřeb z Číny. Letadlo skupiny Smartwings dopravilo na pražské Letiště Václava Havla 1,9 milionu roušek a 100 tisíc respirátorů třídy FFP2. Další zdravotnický materiál přiveze dnes na letiště do Pardubic velkokapacitní letoun An-124 Ruslan. Z čínského Šen-čenu odstartovalo dnes ráno, předpokládaný přílet je v pozdních večerních hodinách.

Ministr Vojtěch rovněž na svém twitteru informoval o tom, že do Česka v úterý ráno dorazil lék Remdesivir. Všeobecná fakultní nemocnice ho podá pacientovi s těžkým průběhem onemocnění. Nemocnice získala povolení použít experimentální lék od americké firmy Gilead, který vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře. Společnost ale zároveň v neděli oznámila, že přestává „kvůli přílišné poptávce v posledních dnech“ udělovat povolení k pokusné léčbě. Jedinou výjimku budou tvořit těhotné ženy a děti mladší 18 let.

Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. Původně měl sloužit pro léčbu nakažených krvácivou horečkou ebola v Kongu, epidemii se však podařilo zastavit a testy léku byly přerušeny. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO), která remdesivir označila za "nejslibnějšího kandidáta" v boji proti novému koronaviru, tento lék zabíral i na nemoci SARS a MERS, jež jsou způsobeny příbuzným typem koronaviru.