V Česku je nyní rekordních 4764 nakažených koronavirem. Zhruba o 30 případů tak bylo překonáno dosavadní maximum z první poloviny dubna. V sobotu laboratoře v ČR odhalily 113 nových případů, denní přírůstek popáté v řadě překročil stovku. Od března se v zemi nakazilo 13 855 lidí, vyléčilo se jich 8733, obětí je 358. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví k dnešním 00:30.

Odběrové místo na testování nákazy koronavirem - ilustrační foto | Foto: ČTK

Počet aktuálně nakažených podle Prymuly přesně neodráží to, co se děje v systému. "Mnoho lidí vylučuje virus, ale průběh nemoci je u nich klinicky zanedbatelný. Když se podíváme na zátěž systému, tak jsme asi na 131 hospitalizovaných, z těžších případů pouze deset je na ventilaci a jeden na mimotělním oběhu. Takže situace není úplně srovnatelná s tím, co tu bylo na začátku první vlny," řekl ráno Prymula České televizi. Ani denní přírůstky nedosahují 300 až 400 nově nakažených denně, což by podle Prymuly napovídalo příchodu druhé vlny epidemie.