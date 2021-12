Knihy by podle předběžných odhadů měly podražit o deset procent. „U průměrně drahé knihy, což je zhruba tři sta korun, si tak čtenáři připlatí cirka třicet až čtyřicet korun,“ přibližuje.

Některé tituly zdraží o stovku

Největší české firmy podnikající v knižním odvětví předpovídají citelnější zdražování. „Maloobchodní cena knih se zvýší minimálně o 10 procent, v některých případech to může být až o 25 procent,“ myslí si ředitel nakladatelství Euromedia Group Antonín Kočí. Některé knihy pak mohou podražit až o stokorunu.

Podobný scénář očekávají i v nakladatelství Albatros Media. Ředitel Václav Kadlec pak odhaduje nárůst cen za knihy o 10 až 15 procent.

Extrémně drahá nadílka: Vánoce Češi neošidí, v půjčkách jsou ale opatrní

Zdražení se ovšem v drtivé většině projeví až po Novém roce. Letošní Vánoce budou z pohledu cen knih poslední levné. Nakladatelství totiž mají s tiskárnami nasmlouvané ceny. „Snažili jsme se, aby ceny novinek plánovaných pro letošní rok zůstaly pokud možno na původní úrovni, abychom co nejvíce zachovali jejich dostupnost. V drtivé většině se to podařilo, i když v ojedinělých případech, které byly kalkulačně napjaté už původně, bylo zvýšení ceny nevyhnutelné,“ prozrazuje Kadlec.

Dražší knihy ovšem nemusí mít dopad pouze na peněženky, ale i následný počet lidí ochotných si za knihu připlatit. Tohoto rizika se sice nakladatelé obávají, na druhou stranu jsou přesvědčeni, že i tak zůstanou knihy nadále dostupné. „Čtení je prospěšné pro celou společnost a čím více lidí bude číst, tím lépe se společnosti bude dařit. Ještě důležitější vnímáme čtení u dětí. I proto se snažíme částečné zdražení vstupů nést na naší straně a do ceny jej nepromítáme,“ dodává šéf Albatrosu.

Severské detektivky i superautoři. Tyto knížky by neměl Ježíšek vynechat

I když knihy od příštího roku podraží i například o stokorunu, rozhodně to neznamená, že je nepůjde sehnat levněji. Přibývá totiž čtenářů, kteří si knihy vybírají nikoliv v kamenných prodejnách, ale on-line. „Na e-shopech je obvyklá sleva kolem 20 procent. Tím se cena zase dostává o stokorunu níže. Věříme, že lidé, kteří mají knížky rádi, si k nim najdou cestu i v příštím roce,“ dodává Kočí.

Táhne Gott i Pán prstenů

Růst cen knih Čechy od jejich nákupu nikterak neodrazuje. I přes mírné zdražení pořizují knihy, co by vánoční dárek pro své blízké. V listopadu se zájem o knihy oproti říjnu zvýšil o téměř 80 procent. A další, byť menší nárůst, očekávají analytici nákupního rádce Heureka.cz i v prosinci. Mezi nejčastěji vyhledávané knihy patří autobiografie Karla Gotta Má cesta za štěstím, dále pak 15 roků lásky od Patrika Hartla. „Před Vánoci jsou také oblíbené nákladnější publikace nebo knižní edice. Letos je to například box knih tvůrce Pána prstenů J. R. R. Tolkiena,“ upozorňuje šéf analytiků nákupního rádce Michal Buzek.

Situace na knižním trhu by se mohla uklidnit v prvních měsících příštího roku. V očekávání je i možný pokles cen. „Tiskárny nyní podražily až o 20 procent, ale věřím, že v rámci zdražení jsou nějaká procenta čistě sezonní záležitost. Jakmile bude po sezoně, klesnou mírně ceny,“ předpovídá Vopěnka s tím, že tiskárny toho na podzim vyrobily za celý rok nejvíce. Realizují totiž odložené zakázky z jara letošního roku.

Nejvyhledávanější knihy v listopadu



- Má cesta za štěstím - Karel Gott

- 15 roků LÁSKY - Patrik Hartl

- Zeleninová zahrádka: Od A do Z z pořadu polopatě a ještě něco navíc - Roman Pavela

- Deník farářky - Martina Viktorie Kopecká

- Pán prstenů: Box - J. R. R. Tolkien

- Kuchařka pro dceru - Jana Florentýna Zatloukalová

- Harry Potter: Sbírka hůlek – Monique Peterson

- Krajinou domova - Petr Krejčí

- Vánoční Tradinář/od Dušiček po Hromnice - Boledovičová Martina

- Harry Potter box 1-7 - Joanne Kathleen Rowling



Zdroj: Heureka.cz