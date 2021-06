„Už to vypadalo, že letošní rok bude stejně špatný jako minulý, který byl pro výnos medu nejhorší za několik desítek let. Stala se však zajímavá věc. Včelstva, která měla nedostatek zásob uhynula. Naopak včelstva, která byla včelařem na podzim dobře zakrmena mohutně plodovala a sílila. Následně plně využila nastalé pěkné počasí, sladinu si přinesla a ztrátu z jara dohnala,“ popisuje František Krejčí, tajemník Českého svazu včelařů.

I když je sezona stáčení květového medu zhruba ve své polovině a na její celkové hodnocení je brzy, výnosy jsou zatím lehce podprůměrné. A kvůli nedostatku medu vzroste jeho cena. Český svaz včelařů očekává, že se letošní průměrná cena květových medů bude pohybovat kolem 180 až 200 korun za kilogram. U tmavých medovicových to může být až 250 korun. Záležet bude vždy na konkrétním včelaři a jeho úrodě. Český statistický úřad mezi letošním březnem a dubnem zaznamenal zdražení o osm procent. V jeho statistikách jsou ale zahrnuty ceny medu napříč dodavatelským spektrem, tedy i medu dováženého ze zahraničí.

Vzestupný trend cen medu na trhu potvrzuje i Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Podle něho je medu na českém trhu málo a letošní chladné jaro nedostatek blahodárného včelího produktu nevyřešil, spíše prohloubil. „Kvalitní med od malých dodavatelů nyní raketově zdražuje. Jeho produkci totiž nepřeje počasí. A nepřálo mu už loni, což letošní zdražování jen umocňuje – medu je čím dále méně. Loňský deštivý červen nepřál sběru pylu. Včelaři proto museli včely dokonce sami dokrmovat, místo aby vytáčeli med. Letošní chladné počasí zase včely nutí zůstávat v úlech,“ popisuje ekonom.

Úhyny jsou nižší než vloni

Naštěstí letošní úhyny včelstev nejsou tak vysoké. Pohybují se kolem patnácti procent, což je méně než v roce předchozím. I letos jsou chovatelé, kteří přišli o všechna včelstva, ale i ti, kteří jsou bez úhynu. Včelám pak mnohem více škodí nikoliv chladnější počasí, ale jeho náhlé a v posledních letech velmi časté výkyvy počasí. „Včela vylétá z úlu při teplotě nad 10 stupňů Celsia. Také se může stát, že včelky vyletí z úlu za pastvou, dojde k ochlazení a včelka se již nestihne vrátit do úlu a uhyne. Včelstvo tak přijde o velké množství létavek, které nosí do úlu sladinu a výnos medu je pak slabší,“ vysvětluje Krejčí.

Český med je v Evropě a i celkově ve světě považován ze velmi kvalitní a chutný. Na českém trhu je ale také jednou z nejfalšovanějších potravin. Nepoctiví výrobci do medu přidávají i přes zákaz barviva a sladidla. Takovýto med je pak ochuzen o celou řadu zdraví prospěšných látek. „Jistotu tak představuje jedině nákup medu přímo od prověřeného včelaře. Falšují totiž spíše velcí dodavatelé, včetně zahraničních ze zemí mimo EU, malí si netroufnou,“ míní Kovanda.

Poctivost výrobců a dovozců kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Ta v loňském roce zkontrolovala 42 šarží medu, z tohoto jich nevyhovělo celkem sedm. Měly uvedeny zavádějící původ medu. „Ze sedmi nevyhovujících šarží byly dvě šarže vyrobeny v Česku, tři ve Velké Británii, jedna na Slovensku a jedna ve Francii. U jedné šarže byla zjištěna příliš nízká aktivita enzymu diastáza, u pěti šarží byl zjištěn nadlimitní obsah hydroxymethylfurfuralu, u jedné šarže medovicového medu nevyhověla vodivost,“ popsala inspekce ve výroční zprávě za loňský rok.

Jak poznat kvalitní med?

• Pokud chcete ten nejkvalitnější med, pak se doporučuje nakupovat jej přímo od včelaře. V Česku jich je zhruba 60 tisíc, najít tak nějakého ve svém okolí by neměl být problém.



• Přímo v obchodě si můžete jednoduchým testem ověřit, zda med patří do té lepší kvalitativní kategorie. Sklenici s medem otočte dnem vzhůru. Vzduchová bublina by měla při pokojové teplotě pozvolna stoupat.



• Další věcí je krystalizace medu. To je přirozená vlastnost především květových medů a ve světě je považována za důkaz pravosti medu.



• Pokud již med doma máte, jeho kvalitu můžete prověřit pomocí sklenice se studenou vodu. Med při pokojové teplotě naberte na lžíci, poté jej nechte stékat do sklenice s vodou. „Pokud projde vodou a dopadne až na dno, měl by být v pořádku. Pokud se rozplyne jak sirup, je něco špatně,“ dodává včelař František Krejčí.