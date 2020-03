V celém Česku platí od neděle čtrnáctidenní karanténa. Tedy stav, kdy je významně omezen volný pohyb všech občanů na veřejnosti. Jedním z důvodů, proč vyjít z domu či bytu jsou obchody s potravinami a dalším důležitým zbožím, kam se člověk vydat zkrátka musí. Jak to však provést správně, aby člověk neohrozil sebe i své okolí?

V době karantény dodržujte hygienické i morální pravidla. | Foto: Shutterstock

Předně myslete na to, že každý den od 7 do 9 hodin jsou obchody s potravinami vyhrazeny pouze seniorům nad 65 let, invalidům a pracovníkům pečovatelských služeb.