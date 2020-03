"Z infekčního oddělení prostějovské nemocnice mohli dnes propustit domů v pořadí druhého pacienta v Olomouckém kraji vyléčeného z nemoci COVID-19. Šestašedesátiletý muž strávil v nemocnici celkem deset dní. Po celou dobu hospitalizace měl pouze lehký průběh onemocnění," uvedla mluvčí Nemocnice Prostějov Radka Miloševská.

Ministr zdravotnictví v úterý oznámil další oběť nákazy. „V ČR zemřel druhý pacient nakažený novým typem koronaviru. Muž (ročník 1975) byl hospitalizovaný v Havířově. Měl pokročilou rakovinu, uvedl ministr Vojtěch na svém twitteru.

Je mi moc líto, že musím oznámit druhé úmrtí pacienta nakaženého koronavirem. Zpráva přišla z nemocnice v Havířově. Pacient roč. 1975 prohrál boj s rozsáhlým selháním orgánů kvůli pokročilému nádorovému onemocnění. Koronavirus jeho stav zhoršil. Upřímnou soustrast jeho blízkým. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 24, 2020

Pro jeho záchranu nemocnice udělala vše, ale pomoci mu už ani specializovaná intenzivní péče nedokázala. Pacient měl totiž rozsáhlé nádorové onemocnění s pokročilými metastázami do dalších orgánů. Nákaza koronavirem jeho smrt bohužel uspíšila," uvedla mluvčí nemocnice Irma Kaňová.

Muž narozený v roce 1975 byl hospitalizován na infekčním oddělení na stanici připravené pro pacienty s pozitivním výsledkem testu na koronavirus.

"Jeho zdravotní stav se velmi rychle zhoršoval, proto byl přeložen na k tomu účelu vytvořenou a komplexně vybavenou jednotku intenzivní péče, kterou jsme speciálně vyčlenili právě pro pacienty nakažené koronavirem s těžkým průběhem onemocnění" uvedl ředitel nemocnice Norbert Schellong.

Podle něj zdravotníci stav pacienta konzultovali také s kolegy z Fakultní nemocnice Ostrava. "Přestože naši lékaři a sestry dělali maximum, byl boj s tak rozsáhlým multiorgánovým selháním kvůli pokročilému nádorovému onemocnění marný. Tento stav byl bohužel doplněn a komplikován těžkým zápalem plic, způsobeným v souvislosti s koronavirovou nákazou, který by normálně pro člověka v jeho věku nebyl tak fatální," doplnil Schellong. Podle něj je nemocnice připravena poskytnout rodině psychologickou podporu.

Do Česka dorazil remdesivir

Ministr Vojtěch rovněž na svém twitteru informoval o tom, že do Česka v úterý ráno dorazil lék Remdesivir. Všeobecná fakultní nemocnice ho podá pacientovi s těžkým průběhem onemocnění.

Remdesivir v ČR! Všeobecná fakultní nemocnice ho začíná podávat pacientovi s těžkým průběhem onemocnění. Doufejme, že zabere. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 24, 2020

Nemocnice získala povolení použít experimentální lék od americké firmy Gilead, který vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře. Společnost ale zároveň v neděli oznámila, že přestává "kvůli přílišné poptávce v posledních dnech" udělovat povolení k pokusné léčbě. Jedinou výjimku budou tvořit těhotné ženy a děti mladší 18 let.

Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. Původně měl sloužit pro léčbu nakažených krvácivou horečkou ebola v Kongu, epidemii se však podařilo zastavit a testy léku byly přerušeny. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO), která remdesivir označila za "nejslibnějšího kandidáta" v boji proti novému koronaviru, tento lék zabíral i na nemoci SARS a MERS, jež jsou způsobeny příbuzným typem koronaviru.

Počet testovaných vzrostl

Podle ministra se naplnilo očekávání, že po víkendovém poklesu počtu testovaných jejich počet opět vzrostl. "Navýšili jsme také počet laboratoří, které jsou zapojeny do systému, aktuálně jich je 51," uvedl. Předpokládá, že s navyšováním kapacit dál počet vyšetřených pacientů ještě poroste.

Během pondělí přibylo 126 případů nákazy. Denní přírůstek v počtu nakažených se nejčastěji pohybuje mezi hodnotami 100 a 150, nejvýraznější výkyv se objevil ve čtvrtek 19. března, kdy testy potvrdily nemoc COVID-19 u 205 osob. V Česku tak dosud nedošlo k exponenciálnímu růstu počtu osob, které byly na koronavirus pozitivně testovány.

„Poměrně striktní opatření nám získala čas na přípravu. Naším cílem je epidemii řídit a nedovolit přetížení systému zdravotnictví," informoval epidemiolog a předseda ústředního krizového štábu Roman Prymula.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek na tiskové konferenci uvedl, že počty nakažených klesají a zřejmě budou stagnovat. Je to podle něj důvod k mírnému optimismu. Podle odhadů ÚZIS by na konci března mohlo být v Česku 3000 nakažených a na konci dubna až 15 tisíc. Nemocnice by takový počet měly zvládnout.

"Je zbytečné se honit za každým pozitivním případem. Nevyhnutelně jejich počet dál poroste. Je zbytečné hledat na té křivce nějaké oploštění během 12 hodin. V této populaci v tu chvíli běhá nějaký počet jedinců, kteří jsou infikovaní, nejsou zatím diagnostikovaní," řekl Dušek. O úspěchu zavedených opatření ale podle něj vypovídá právě to, že se podaří uchránit ohrožené skupiny obyvatel, tedy především seniory, a nenastane tlak na akutní lůžkovou péči.

Hospitalizovaných je podle ÚZIS asi 10 až 11 procent ze všech nakažených koronavirem. Zhruba pětina z nich potřebuje intenzivní péči. „Podíl seniorů mezi nakaženými je asi 17 procent, daří se je zřejmě chránit," uvedl Dušek. Španělsko má asi 50 procent.

Jeden člověk nakažený chorobou COVID-19 v Česku nakazil v průměru k 12. březnu 2,64 osoby. Podle ÚZIS pomáhají vládní opatření tuto hodnotu snižovat a za týden by mohla klesnout až na 1,2 osoby.

Lékařů intenzivní péče je v Česku asi 4000, sester 15 500. Lůžek na odděleních intenzivní péče je kolem 4450, plicních ventilací je na nich 2080. Jejich kapacita je využitá asi na 63 procent, řekl dnes novinářům předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý.

Podle Prymuly by při vyčerpání personálních kapacit zdravotníků pro péči o nakažené s nemocí COVID-19 mohlo být možné zkracovat u nich karanténu na deset dní. "Pokud bude personál na nějakém oddělení, kteří pečují o kriticky nemocné jedince a nebude tam záložní kapacita, tak je logické, že by karanténa, která by byla nasazena v plné míře, ohrozila zdraví těchto pacientů," řekl náměstek.

Z nemoci se dosud uzdravilo sedm lidí. Nejnovější případ ohlásil v pondělí Olomoucký kraj. Zemřel dosud jediný člověk. Šlo však o pětadevadesátiletého muže, který byl hospitalizován v pražské Nemocnici Na Bulovce, trpěl i dalšími zdravotními potížemi a zemřel na následky celkového vyčerpání. Zhruba dvě desítky osob jsou v současné době na jednotkách intenzivní péče.

Opatření proti nákaze

V noci na úterý dorazilo do Česka také další letadlo společnosti Smartwings s ochrannými pomůckami. Další zdravotnický materiál přiveze dnes do Pardubic velkokapacitní letoun An-124 Ruslan.

Vláda také na včerejším jednání rozhodla o prodloužení opatření proti koronaviru v Česku do 1. dubna. Schválila rovněž řadu opatření, která mají pomoci podnikatelům postiženým koronavirem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na úterní tiskové konferenci uvedl, že zatím není možné říci, kdy se do Česka vrátí „normální život“. „Po Velikonocích chceme opatření rozvolňovat,“ prohlásil a dodal, že hromadné akce budou povolovány až jako jedny z posledních.

Podobně hovořil i Prymula. „Kolem 12. dubna bychom mohli začít uvolňovat některá opatření. Chceme nastartovat zejména běh průmyslu, aby se nezvyšovaly ekonomické dopady. Nemůžeme však dopustit neřízené kontakty, opatření na omezení kontaktů budou trvat poměrně dlouho,“ dodal.

V Česku bude nově možný takzvaný kurzarbeit, tedy zkrácení pracovní doby zaměstnanců, přičemž ušlý zisk zaměstnavatelům uhradí stát.