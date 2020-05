Největší absolutní počet potvrzených případů nákazy i největší výskyt covidu-19 má Praha. V hlavním městě bylo dosud zaznamenáno 1732 nakažených a na každých 100 tisíc obyvatel Prahy připadá přes 127 potvrzených případů nemoci. Praha má také největší počet zemřelých lidí s covidem-19, a to 83.

ON-LINE ke koronaviru můžete nalézt zde.

Většinu zemřelých nakažených koronavirem tvoří lidé ve věku nad 65 let. Na věkovou skupinu 65 až 74 let připadá asi pětina úmrtí v Česku a zhruba dvě třetiny pak na lidi starší 75 let.

Ve čtvrtek denní nárůst počtu případů covidu-19 v Česku potřetí v řadě zrychloval. Za čtvrtek přibylo 103 nových potvrzených případů. Předtím nárůst počtu potvrzených případů covidu-19 vytrvale zpomaloval od 20. do 27. dubna, kdy se propadl na 41 případů za den. Jednalo se o nejnižší denní přírůstek pozitivně testovaných od 13. března. Od úterka ale začal denní nárůst případů opět zrychlovat.

Třetí den v řadě roste také podíl zjištěných případů covidu-19 na počtu provedených testů. Ve čtvrtek stoupl oproti středě skoro o polovinu na 1,42 procenta.

Vláda ve čtvrtek rozhodla po úterním souhlasu Sněmovny o prodloužení nouzového stavu v České republice kvůli koronaviru do 17 května. Stav nouze potřebuje podle kabinetu zachovat, aby mohla dál platit omezení zavedená proti šíření nákazy. Vláda také ve čtvrtek schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti, rychlejší otevírání škol a rozvolnění pravidel pro nošení roušek, dojíždění za prací do ciziny a hromadné akce.