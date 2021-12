Od 20. prosince se má podle dřívějších vyjádření Babiše odstup mezi dokončeným očkováním a posilující dávkou zkrátit pro všechny lidi ve věku nad 50 let. Lidé očkovaní jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson mají nárok na posilující dávku už po dvou měsících.

Zkrácení lhůty pro přeočkování pro všechny lidi je podle Babiše potřebné kvůli šíření varianty koronaviru omikron. "Podle některých studií proti ní představuje třetí dávka vyšší míru ochrany. V Praze jsou navíc aktuálně nevyužitá očkovací centra, proto si myslím, že bychom to mohli a měli zrealizovat rychle," sdělil. "Jde to. Jednotlivé evropské státy to mají v kompetenci a taky k tomu přistupují různě," uvedl ke zkrácení odstupu mezi očkováním a posilující dávkou.

Informace o podávání posilujících dávek vakcín proti covidu-19 chce český premiér v demisi probrat na čtvrtečním summitu Evropské unie s ostatními prezidenty a premiéry členských zemí EU. Řekl to dnes novinářům.

V pátek v 11:00 již prezident Miloš Zeman jmenuje novou vládu koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN), kterou povede předseda ODS Petr Fiala. Nový kabinet pak odpoledne poprvé zasedne. Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) již dříve apeloval na všechny očkované, aby se nechali přeočkovat posilující dávkou. V rozhovoru s ČTK na začátku prosince uvedl, že do jara příštího roku, kdy může hrozit další vlna epidemie covidu-19, by měli mít všichni očkovaní posilující dávku.