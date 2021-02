Potřebujete někomu poslat peníze třeba za použitou sedačku, nájem nebo cokoliv jiného, ale neznáte číslo jeho účtu? Nebo naopak někdo po vás chce to vaše, ale vy si jej nepamatujete? Do budoucna postačí místo bankovního konta telefonní číslo mobilu.

České finanční ústavy totiž vyjednávají s Českou národní bankou (ČNB) o projektu, který nabídne novou možnost posílání peněz. „Plátci by pak mohli zadat příkaz k platbě i bez toho, aby znali číslo účtu příjemce: postačilo by jim znát číslo mobilního telefonu příjemce,“ uvedla Česká bankovní asociace.

Nutný souhlas

Jak by to konkrétně mělo fungovat? Člověk poskytne „vlastní“ bance souhlas s propojením svého mobilního čísla se svým číslem účtu. Tyto údaje pak banka předá do ČNB, která je uloží do své databáze.

„Banka nabízející tuto službu by pak svým klientům umožnila zadat v platebním příkazu místo čísla účtu příjemce jeho mobilní číslo,“ uvedla mluvčí ČNB Denisa Všetičková. V databázi národní banky pak komerční finanční ústav automaticky ověří, zda je telefonní číslo propojené s nějakým účtem. Pokud ano, peníze se převedou.

Není to přitom až tak velká revoluce: u lidí využívajících platební kartu nebo elektronické bankovnictví už banky číslo mobilu znají nyní.

Podle Všetičkové již podobné projekty fungují například ve Velké Británii, Lotyšsku, Maďarsku či Thajsku.

Záleží na klientech

Ve Velké Británii je tento způsob finančních transakcí v provozu dokonce už od roku 2014. U nás by mohl být spuštěn od příštího roku. „Zapojení do projektu je pro obchodní banky dobrovolné a bude záležet na nich, zda a kdy tuto službu klientům nabídnou,“ dodala Všetičková s tím, že kvůli němu není třeba měnit žádné zákony.

O zavedení nové služby má zájem například Česká spořitelna. „Nyní nastavujeme systém fungování, jakým způsobem bude ČNB evidovat databázi telefonních čísel a účtů i s ohledem na ochranu osobních údajů,“ uvedl Ondřej Wallensfels, který se u tohoto finančního ústavu věnuje rozvoji plateb v bankovnictví George.

O zavedení uvažuje i Raiffeisenbank. „Podobně jako u okamžitých plateb je předpokladem úspěchu podpora a připojení co největšího počtu bank,“ řekla její mluvčí Petra Kopecká. Zavedení nevylučuje ani UniCredit Bank.