"O tom, že se toto opatření chystá jsme byli informováni před dvěma dny, a to kvůli současné situaci. Hygienici v poslední době zaznamevali nová ohniska nákazy, která již nemají nic společného s izolovanými ohnisky v OKD," uvedl na úvod tiskové konference ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Vojtěch reagoval také na dotaz, proč nebyla opatření zpřísněna dříve než ve středu, kdy v Ostravě začal Nefestival, který nyní musel předčasně skončit. „Ani nevím, že tam nějaký festival je. Dozvěděl jsem se to až následně."

Ministr následně upozornil na vývoj v Izraeli, kde se situace dramaticky zhoršila. Podívejte se, co se stalo v Izraeli za posledních čtrnáct dní, situace tam není pod kontrolou, dělají razantní opatření," upozornil Vojtěch. „Možná jsme až příliš opatrní, ale je to lepší, než pak honit rozjetý vlak."

"Není to tak, že by nemocnice kolabovaly, určitě nekolabují. Ale to riziko tam v případě některých pacientů vidím," konstatoval Vojtěch. Ministr zmínil také případy, kdy se stav nakažených s mírným průběhem nemoci po týdnu či deseti dnech zhoršil a skončili v nemocnici na jednotce intenzivní péče. Ministerstvo o tom ve čtvrtek informoval moravskoslezský krajský koordinátor.

Podle Vojtěcha informace působila dramaticky a růst počtu hospitalizací by znamenal "určitý vykřičník". Pokud by se situace v regionu v příštích dvou týdnech nezlepšila, musela by se podle ministra přijmout přísnější opatření. Jaké kroky by to byly, neupřesnil.

Výzva k rezignaci

Zhoršená epidemiologická situace v Moravskoslezském kraji dnes přiměla hygieniky k obnovení restriktivních opatření, mezi něž patří povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách či omezení otevírací doby restaurací. Omezení jsou platná i pro hromadné akce – maximální kapacita je nyní sto osob.

Na náhlé zpřísnění opatření v Moravskoslezském kraji již reagovala opozice. První místopředseda ODS a šéj jejich poslanců Zbyněk Stanjura dnes dokonce vyzval Vojtěcha k rezignaci, funkci by pak podle něj měla opustit i ředitelka moravskoslezských hygieniků Pavla Svrčinová.

„Odpovědnost za to, jak daleko situace došla, nese jednoznačně ministr zdravotnictví a krajská hygienická stanice. Místo plošného testování, omezení činnosti OKD a funkční chytré karantény jsme byli ujišťováni, jak je situace skvělá a výsledkem je omezení života v celém kraji,“nechal se slyšet Stanjura.

"Stejný pan Stanjura nás kritizoval v Poslanecké sněmovně, jak jsme mohli zrušit mezinárodní biatlon," reagoval na výtku Vojtěch. "Není na místě spojovat debatu o OKD a debatu s tímto mimořádným opatřením, což asi udělal pan Stanjura. Rezignovat nehodlám."

Moravskoslezský kraj je nejhůře zasaženým regionem České republiky. Ve čtvrtek zde přibylo 56 lidí s pozitivními testy na covid-19. Slovinsko přesto ode dneška zrušilo omezení, které dosud platilo pro obyvatele Moravskoslezského kraje, a vrátilou celou Českou republiku na seznam bezpečných zemí z hlediska rizika nákazy koronavirem.