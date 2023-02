Zfetovaný řidič vrazil kradeným autem do celníků. Zklidnila ho až namířená zbraň

/FOTO/ Nevídaný případ se stal v pondělí před polednem na kraji Poděbrad u čtvrtě Kluk. Auto celníků mířilo z Kolína do lázeňského města, když do něj nabourala škodovka. Tím však událost zdaleka neskončila. Ukázalo se, že řidič byl pod vlivem drog. A ani to nebyl vrchol celé situace.

Řidič narazil s kradeným vozidlem do auta Celní správy ČR na kraji Poděbrad u čtvrtě Kluk. | Foto: Celní správa ČR