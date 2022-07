Dlouhodobě žije na Mělnicku – a se stále se stejným partnerem vychovávají dvě děti ve věku starších žáků. Ty ještě mohly mít mladší sourozence. Dva. Ale nemají. Holčička, který se narodila v roce 2013 po skrývaném těhotenství, byla hned z porodnice předána do péče osvojitelů – a okolnosti loňského úmrtí chlapce začal 11. července řešit Krajský soud v Praze. S právní kvalifikací vraždy spáchané s rozmyslem, a to zvlášť trýznivým způsobem.

Žena obviněná z vraždy novorozence je na svobodě. Soudkyně ji do vazby nevzala

Podle obžaloby matka čerstvě narozeného syna zabalila do deky, přičemž mu přikryla dýchací cesty – a hrůzný balík vměstnala do velkého květináče, který se ve sklepní kóji nacházel. Pak odešla do bytu, kde porodila placentu do WC, opakovaně se osprchovala, načež se vrátila do sklepa, aby tam uklidila. Mrtvého syna přemístila do igelitky, v níž ho ukryla v bytě za skříň. „Byl to asi nějaký špatný zkrat. Trápila jsem se, nevěděla jsem, co mám dělat, ale nikomu jsem se nesvěřila,“ řekla žena, která k soudu přišla jen v doprovodu své obhájkyně Jany Andresové. Bez eskorty; stíhána je na svobodě.

Těhotenství vůbec neřešila

Spíše než o sobě hovořila obžalovaná v souvislosti se svým činem o partnerovi, který pracuje jako kuchař s částečnou odpovědností za provoz restaurace. Tam byla čtyři roky zaměstnána i ona, jako servírka – a podle jejích vlastních slov ji velmi trápilo, když viděla, jak příjemně se partner cítí ve společnosti další pracovnice, jež tam působila jako pomocná síla. V jednací síni připustila, že došlo i na výčitky a žárlivé scény.

To, že jí v dubnu vyšel pozitivně těhotenský test, nicméně partnerovi zatajila – a když se jí pak na podzim opakovaně ptal, zda není v jiném stavu (což bylo patrné, i když se břicho snažila maskovat oblečením), lhala, že dítě nečeká; prý jen přibrala. Podle vlastních slov na těhotenství prakticky nemyslela a nic neřešila; jen prý dbala na to, aby u domu pokud možno stálo auto, aby pak dítě mohla odvézt do jen něco přes kilometr vzdáleného babyboxu. Osudného 21. prosince však restaurace měla rozvozy – a auto bylo „ve službě“.

Matka, která přinesla policistům mrtvého novorozence, čelí obvinění z vraždy

Především se podle své výpovědi snažila udržet vztah, co nejlépe starat o dospívající děti, vytvářet domácí pohodu – a také byla aktivní v práci: kmitala v restauraci po place, aby partner viděl, že ona je lepší než „ta druhá“. Než žena, u níž prý vycítila, že má s jejím přítelem více než pracovní vztah, hned, když do restaurace nastoupila.

Hosty obsluhovala ještě v den porodu. Až když ucítila kontrakce – při čtvrtém dítěti jí bylo jasné, kolik uhodilo – se vymluvila, že má bolesti a musí k lékaři. Ještě když byla ve sklepě, partnerovi do mobilu tvrdila, že si právě jde vyzvednout léky.

Ve skutečnosti zamířila z práce domů. Ne do bytu, kde právě byla dcera, jež kvůli covidové karanténě nemohla do školy, ale do sklepa. Klíče byly v pohotovosti, protože se odtud právě nosily do bytu vánoční výzdoba a ozdoby na stromeček…

Porod ve sklepě

„Vím, že jsem si odemkla, otevřela dveře – a dala pod sebe deku,“ řekla obžalovaná v pondělí u soudu. S upřesněním, že deka zase byla mezi věcmi na plavání. Rodila prý opřená o polici a chlapeček přišel na svět bez větších komplikací. „Moc neplakal; vůbec ho nebylo slyšet,“ řekla soudu. S tím, že jestli dítě žije, neověřovala – všimla si ale, že pohnulo hlavou. Pupeční šňůra se podle jejích slov přetrhla sama, když se pohnula; nijak ji neošetřovala.

Pak má výpadky paměti – ví pouze, že dítě balila do deky. Na dotaz předsedkyně trestního senátu Jany Novákové potvrdila, že dítě ve sklepě opravdu položila do květináče – ale víc si nevybavuje; ani to, že by manipulovala s hlínou. V zimě na policii uvedla, že zeminu z květináče přesypala do jiného a pak část nasypala na ukrývané miminko: kdyby do sklepa přišel přítel, aby si ničeho nevšiml. Pak šla do bytu, osprchovala si krev, porodila placentu do WC, opět se osprchovala, šla si na chvíli lehnout – načež se s kbelíkem vydala uklidit sklep a přinesla mrtvé dítě do bytu. Její pohyb po domě zachytily i s přesnými časy bezpečnostní kamery.

V Košířích našli v pytli mrtvého novorozence. Jeho matka se přiznala k vraždě

Kam se podělo její břicho a že dítě nežije, posléze zčásti přiznala partnerovi. Situace se v rodině začala řešit 24. 12.; na Štědrý den. I za účasti partnerova bratra a jejich matky. Nakonec to byl právě bratr, kdo vše oznámil na policii. Tam se posléze dostavila i nyní obžalovaná žena, jež však ještě strávila noc na chodbě paneláku, kde bydlela. V 11. patře, dvě podlaží nad svým bytem – a poté klíče od bytu i od auta hodila do schránky. Odmítá však, že by pomýšlela na sebevraždu. Nakonec putovala do nemocnice, kde potřebovala gynekologický zákrok k zastavení krvácení i krevní transfúzi. Krátce pobyla i na psychiatrii.

Na projednávání kauzy v soudní síni se zmapováním všech okolností soudkyně Nováková prozatím vyhradila čtyři dny.

Nový život v novém místě

Už v pondělí se ukázalo, že souzená žena s expartnerem a dětmi nadále bydlí spolu. „Ne jako partneři, ale otec a matka,“ uvedl u soudu někdejší přítel. Co se stalo, prý nechápe, ale „akceptuje“. Právě on přitom v roce 2013 zasáhl u předchozího tajeného porodu: tehdy uslyšel, že se v koupelně děje něco neobvyklého – a když zjistil, co, hned volal sanitu. Z porodnice se žena tenkrát vrátila bez dítěte, jeho neuvedla ani jako otce do rodného listu. Tehdy to vedlo k dočasnému rozchodu, ale partneři se k sobě zase vrátili; prý hlavně kvůli dětem. A oba se shodli, že rodičovská role je drží pohromadě i nyní.

Všichni se ale přestěhovali mimo Neratovice, kde zřejmě po činu, který nezůstal utajený, rodina neměla dobrou pozici mezi sousedy – a děti ani mezi spolužáky. Nyní souzená žena se jednou týdně jezdí hlásit na probační a mediační službu do Mělníka, hledá nové hodnoty na evangelické faře a věnuje péči nejen dětem. V restauraci už nepůsobí, ale vypomáhá třeba s její prezentací na facebooku – a našla si prý práci, kterou může dělat z domova s pomocí telefonu.

V případě odsouzení jí nicméně hrozí i velmi dlouhý dlouhý pobyt ve vězení.