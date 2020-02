Žena kradla kávu do kabelky

Policisté byli přivoláni do poděbradské prodejny Albert, kde došlo ke krádeži zboží. Sedmadvacetiletá žena z regálů vzala celkem 10 balení kávy a místo do nákupního košíku je schovala do své kabelky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora