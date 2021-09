Za pokus o velikonoční vraždu expartnerky v Lysé vyměřil soud osm let vězení

Osm let za mřížemi si má za velikonoční útok nožem na bývalou partnerku odpykat Josef Z., který do počátku dubna žil s družkou a dvouletou dcerou na sídlišti v Lysé nad Labem. Pak se jeho adresa změnila: po krvavé hádce putoval do vazební vaznice.

