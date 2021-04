Z linkového autobusu vzal pokladnu a kameru, jiný zloděj odcizil peněženku

Policisté přijali v úterý 13. dubna oznámení o vloupání do linkového autobusu, který byl odstavený v ulici Stavební v Poděbradech. „V době od pondělní půl čtvrté odpoledne do čtvrt na pět ráno následujícího dne neznámý zloděj vnikl do uzamčeného autobusu a z něj odcizil příruční pokladnu a autokameru. Škoda na odcizených věcech byla vyčíslena na 51 tisíc korun,“ uvedla nymburská policejní mluvčí Petra Potočná.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Michal Fanta