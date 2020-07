Celý případ se podle oznamovatele odehrál tak, že někdo u polní cesty položil otrávenou návnadu bažanta, kterou následně zkonzumoval luňák červený a krkavec velký. V důsledku toho oba ptáci zahynuli, a to velice trýznivou smrtí za velkých bolestí. „Šetřením policistů a provedenou pitvou zvířat bylo zjištěno, že zahynuli na otravu zakázaným jedem karbofuran, který je v zemích EU od roku 2007 zakázaný. I přes tento zákaz se však mezi lidmi vyskytuje ještě velké množství této látky,“ konstatovala policejní mluvčí Petra Potočná.

Případ je prověřován jako podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti, trestný čin týrání zvířat a trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. Policisté se obrací na veřejnost, aby si všímala podezřelých osob pohybujících se v přírodě. „Jakékoliv nestandardní chování osob proto oznamte policistům na bezplatné telefonní lince 158,“ žádá policejní mluvčí.

Karbofuran zabíjel i dříve

O otravách karbofuranem, který je nebezpečný i pro lidi, jsme informovali i dříve. Před osmi lety byl karbofuran prokázán v kusech masa, které měly sloužit jako otrávená návnada na psy v chatové osadě Řehačka u Lysé nad Labem. Prokázala to analýza vzorků masa, které místní předali veterinární správě. Jednalo se o návnadu, kterou travič zřejmě vhodil nejméně na dvě zahrady v chatové oblasti. Jeden pes návnadu sežral a jeho život visel na vlásku. Druhou návnadu o pár chat dále pudl jen vzal do huby a jeho paní ji chtěla vyhodit. I oni se kontaktem s prudce jedovatou kuličkou masa přiotrávili.

V roce 2013 byl u rybníka Zrcadlo nedaleko Břístve nalezen mrtvý samec orla mořského. I u něj pitva prokázala otravu karbofuranem. Naposledy se o možných otravách karbofuranech mluvilo před třemi lety, když v Poděbradech kdosi otrávil několik koček. V tomto případě se ale neprokázalo, čím přesně byly kočky otráveny.

Co je to karbofuran

Karbofuran se používal v zemědělství jako pesticid. V České republice byl karbofuran v prodeji až do prosince 2008 pod jménem Furadan ve formě postřiku a granulí. V posledních letech je zneužíváno karbofuranem otrávených návnad k zabíjení šelem a dravých ptáků. Smrtelná dávka pro ptáky je kolem 0,5 mg na kilogram živé váhy. Ptáci obvykle považují granuli karbofuranu za zrní, přičemž i jediná granule ptáka zabije. Otrávený živočich přitom umírá během několika minut v silných křečích, a proto takové použití karbofuranu zakazuje zákon o myslivosti a zákon na ochranu zvířat proti týrání.