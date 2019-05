Nymbursko – Klasická poučka, že auto není trezor, dostala v posledních týdnech a měsících nový rozměr. Od března došlo na Nymbursku ke vloupání do více než deseti aut, přičemž do některých se zloděj vloupal prokazatelně jen proto, že viděl něco odloženého na sedadle. A mohla to být i bezcenná věc. Škoda způsobená vloupáním však vyjde řidiče na tisíce korun.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Viktor Janovský

Policisté jednoho z vykradačů aut před několika dny zadrželi. Dvaatřicetiletý muž obviněný z krádeže a poškození cizí věci má na svědomí minimálně čtyři skutky, například v Rožďalovicích nebo Poděbradech. Právě v lázeňském městě se řídil pohledem do auta. „Vloupal se do Volkswagenu Caddy, protože uvnitř viděl nějaké věci. Z auta ukradl vše, co viděl včetně hasicího přístroje,“ potvrdila policejní mluvčí Petra Potočná. A ačkoliv si chmaták neodnesl žádné cennosti, škoda se přiblížila ke 30 tisícům korun.