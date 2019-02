Střední Čechy /FOTOGALERIE/ - Na drogy, na dluhy, na alkohol - či snad na automaty? Anebo na něco mnohem důležitějšího? Otázky, nač potřebovala peníze dvojice lupičů, kteří se loni 3. prosince v noci vydali na benzinovou pumpu u Nelahozevsi na Mělnicku, na čerpací stanice Podhořany u silnice číslo II/608, a jejich návštěvu nepřežila 58letá čerpadlářka, zatím zůstávají bez odpovědi.

Policisté, kteří v pondělí 14. ledna vpodvečer a v noci zadrželi na různých místech Mělnicka dva podezřelé ve věku 32 a 26 let, prozatím nechtějí říci, zda se to oni sami při výsleších dozvěděli. Vedoucí oddělení obecné kriminality středočeského policejního ředitelství Aleš Pavlík nechce komentovat ani to, zda stíhaní muži při výsleších spolupracují a vypovídají. Tím méně pak, zda se ke skutkům, které jsou jim kladeny za vinu, přiznávají.

Netají však sumu, kvůli níž jeden z pachatelů hned po vstupu do provozovny vystřelil na ženu, která se maskovaným vetřelcům rozhodně nesnažila světa na odpor (naopak se měla snahu schovat) a způsobil jí smrtelné zranění. Šlo o třináctitisícovou kořist. Pouhých třináct tisíc korun: zhruba deset tisíc bylo v zásuvce pokladny, kterou si lupiči odnesli, a tří tisíc dosahuje hodnota cigaret, které pobrali před útěkem z místa činu.

Stovky tipů od občanů

V souvislosti s dopadením podezřelých se s velkým poděkováním obrací na veřejnost náměstek krajského ředitele pro kriminální policii Jan Krejčí. Na videozáznamy z místa činu zveřejněné v médiích reagovali všímaví lidé přímo masově. Podnětů přišlo přes tři sta z celé republiky. Lidé reagovali především na oblečení pachatelů, na ne zrovna běžně rozšířený typ batohu, a především na způsob pohybu jednoho z nich.

Napadlo to snad každého, kdo záběry z místa smrtící střelby viděl: tak trochu taneční chůzí se snaží maskovat své přirozené pohyby, podle nichž by ho někdo z jeho okolí mohl poznat. Nebo se prostě dobře hýbat nemůže? Vedle užitečných poznatků dostávali policisté i podněty, u nichž bylo patrné, že asi moc nepomohou: ta osoba provozuje zvláštní arabský tanec, jde o člověka, který večer hrál v televizním seriálu… Nebo rovnou přicházela sdělení, která na první pohled působila dojmem výlevů psychicky narušených jedinců.

Ze stovek oznámení kriminalisté nakonec vytřídili desetinu, jejichž prověřováním se zabývali hlouběji, připomněl Pavlík. K tomu přidali výsledky vlastního šetření v kriminálním prostředí, poznatky od kolegů z jiných krajů i celorepublikových útvarů, vyhodnocení zajištěných důkazů i výslechů svědků.

Koncem minulého týdne začalo podezření dostávat konkrétnější obrysy – a v pondělí ve čtyři hodiny odpoledne měli jasno: mohou jít najisto. „Na 110 procent,“ připomněl Pavlík, že členové jeho týmu nepochybují, že dopadli ty správné muže. Dotyční ostatně patřili do širší skupiny lidí známých z předchozího páchání trestné činnosti, na něž se zaměřovali už v rámci prvotního prověřování; aktuálně však již panuje jistota. Stodesetiprocentní.

Zasahovala i zásahovka

V 18.10 hodin přišlo první zatýkání v Kralupech nad Vltavou. Šestadvacetiletý muž zadržený ve svém bydlišti byl obviněn „pouze“ z loupeže, za kterou v případě uznání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody od dvou do deseti let. Pro údajného střelce si pak kriminalisté o čtyři hodiny později, po desáté večer, dojeli do obce Vojkovice už v doprovodu zásahové jednotky. Nebylo totiž jisté, zda je podezřelý ozbrojen.

V pronajatém bytě v domě budovaném v rekreační oblasti u někdejší pískovny nebyl dotyčný sám. Při zásahu se však nikomu nic nestalo. Dvaatřicetiletý muž vyslechl obvinění z vraždy spáchané v úmyslu získat majetkový prospěch. V tomto případě stanoví trestní zákoník rozpětí 15 – 20 let pobytu ve vězení; možné je však uložit i výjimečný trest. Pro oba obviněné navrhuje státní zástupce vazbu, o jejímž uvalení bude ve čtvrtek rozhodovat Okresní soud v Mělníku.

Vyšetřování stále pokračuje výslechy svědků i domovními prohlídkami, konstatoval Pavlík. Deníku řekl, že nicméně není pravděpodobné, že by v souvislosti s přímou účastí na loupežné vraždě měl být obviněn ještě někdo další. Poněkud jiné to může být v případě takových skutků, jako jsou podílnictví nebo neoznámení trestného činu; tyhle souvislosti se teprve budou prověřovat.

Pachatele zřejmě 'roztančily' drogy

* Kolik kriminalistů na případu pracovalo?

- Zpočátku šlo o tři desítky detektivů krajského policejního ředitelství, s nimiž spolupracovali kolegové z oddělení kriminalistické techniky a expertiz, experti Kriminalistického ústavu v Praze i policisté z mělnického územního odboru. Dohromady se jednalo asi o půl stovky policistů. Později, když se ztenčil objem prověřovaných skutečností, byl počet nižší.

* Co kriminalisty přivedlo na stopu podezřelých?

- Mediální dohady, že pomohlo udání, či se k policistům doneslo, jak se jeden z pachatelů v opilosti pochlubil v hospodě, nechtějí kriminalisté komentovat. Šéf týmu Aleš Pavlík uvedl, že klíčem k případu byly kamerové záznamy, díky kvalitní technice pořízené ve špičkové kvalitě. Podněty od občanů – včetně vyjádření k neobvyklému batohu, na který policie ve svých pátracích relacích obzvlášť upozorňovala – představovaly velkou pomoc. Mozaiku doplnily poznatky z kriminálního prostředí, výsledky vlastního šetření policie, stejně jako vyhodnocení důkazů a výpovědí svědků.

* Jsou podezřelí muži policii známi již z dřívějška?

- Policisté se s nimi setkali už v minulosti v rámci prošetřování skutků spáchaných v mělnickém regionu. Nejednalo se však o trestnou činnost násilného charakteru. Konkrétnější být kriminalisté zatím nechtějí, aby neohrozili další vyšetřování. Potvrzují však, že v kriminálním prostředí na Mělnicku jde o známé postavy.

* Jakou zbraní pachatel vraždil?

- Šlo o pistoli drženou nelegálně. Bližší podrobnosti policie uvést nechce. Ani o tom, kde se vzala, ani jak skončila. Zatím tedy nekomentuje, zda byla zbraň nalezena.

* Šli pachatelé pouze loupit, nebo byl jeden z nich od počátku rozhodnut vraždit?

- Hodně napovídá kamerový záznam, podle kterého vystřelil na čerpadlářku, jež se mu nestavěla na odpor (a naopak se před ním snažila ukrýt za prodejním pultem). Také obvinění z vraždy se zdá naznačovat, že orgány činné v trestním řízení nemají pochyby: do provozovny už zřejmě přišel s jasným úmyslem.

* Byla zvláštní „taneční“ chůze snahou zmást lidi, kteří by pro prohlížení kamerových záběrů mohli poznat typické pohyby jednoho z pachatelů?

- S touto variantou kriminalisté pracovali; spíše se však zdá, že úmysl něco předstírat dotyčný neměl. Kloní se k tomu, že se zřejmě mohlo jednat o důsledek vlivu omamných látek. Prověřovali ale i to, zda by se mohlo jednat třeba o člověka, který má problém s kyčlemi.

* Jaký bude další postup v řešení kauzy?

- Ve čtvrtek bude Okresní soud v Mělníku rozhodovat o návrhu na vzetí obou obviněných do vazby. Nadále pokračuje práce kriminalistů. Ti se jednak snaží zjistit, zda zadržené muže nelze spojit i s jinými případy loupeží (prozatím tomu nic nenasvědčuje), jednak mapují jejich vazby na další osoby.