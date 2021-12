Čtveřice neznámých mužů přišla do obchodního řetězce s potravinami v Poděbradech 6. listopadu kolem půl deváté večer, tedy krátce před jejím uzavřením. U vchodu si všichni vzali nákupní košíky, které naplnili různým zbožím. S ním však nemířili k pokladnám, ale přímo z prodejny ven bez toho, že by projevili zájem jej zaplatit. „Z prodejny si během jediné své návštěvy odnesli bez zaplacení zboží za více jak 22 tisíc korun, a to zejména potraviny a drogistické zboží,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Zdroj: Youtube

Záběry by mohly pomoci při ztotožnění mužů. „Pokud někdo některého z mužů pozná, ať kontaktuje linku 158,“ žádají policisté.

Ti již v dané věci zahájili trestní řízení pro podezření z trestného činu krádeže. V případě, že se podaří "nákupčí" ztotožnit, hrozí jim před soudem až dvouletý trest odnětí svobody.