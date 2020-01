Policisté oba útočníky po pár minutách přímo v Poděbradech zadrželi. Jednalo se o dva cizince žijící na ubytovně na Žižkově. Aktuálně jsou ve vazbě a za loupež si mohou odsedět i 10 let ve vězení.

K prvnímu incidentu došlo ve 22.30 u bankomatu Komerční banky v Havlíčkově ulici. Děj popisuje policejní mluvčí Petra Potočná. „Oslovili pětadvacetiletého muže u bankomatu se žádostí o cigaretu. Po vzájemné komunikaci došlo ze strany cizinců k fyzickému napadení muže, kdy ho nejprve udeřili pěstmi do obličeje, následně ho povalili na zem. Jeden z podezřelých mu dupl na hlavu. Druhý využil bezvládného stavu muže a z kapsy bundy mu odcizil peněženku a mobilní telefon,“ uvedla Potočná. Po zmocnění se odcizených věcí se dali na útěk směrem k lázeňské kolonádě.

To však bohužel ze strany agresorů nebylo na Štědrý večer všechno. O půlhodiny později, tedy zhruba v půl jedenácté večer, v podchodu u nádraží narazili na matku a dceru vracející se z Půlnoční mše. Snažili se obě ženy oslovit, ty na to však nereagovaly. To zřejmě oba útočníky rozlítilo. „Po chvíli se rozeběhli, fyzicky obě ženy napadli a požadovali vydání mobilních telefonů. Mladší ženu jeden z nich několikrát udeřil pěstí do obličeje a následně ji chytil za vlasy a hlavou začal tlouct o chodník. Druhý podezřelý se snažil starší ženě vytrhnout kabelku, ale díky její skvělé reakci, kdy si do ruky vzala svazek klíčů a jednotlivé klíče dala mezi prsty, se tomuto útoku ubránila. Podezřelého zasáhla klíči nejspíše do krku a ten od dalšího útoku upustil,“ popsala druhý pokus o loupež Potočná. Matka se vzápětí vydala na pomoc své dceři a následně oba podezřelí z místa utekli, aniž by si cokoliv odnesli.

Policejní hlídky a strážníci okamžitě začali pátrat a oba cizince zadrželi na Žižkově u ubytovny, kde přebývali. První skončil v poutech už sedm minut po 23. hodině, druhý jen o pár minut později. Cizinci ve věku 21 a 25 let byli v Česku teprve čtyři dny a byli zaměstnáni u jedné z poděbradských firem. Soudce akceptoval návrh na jejich vzetí do vazby a hrozí jim až desetiletý pobyt za mřížemi.