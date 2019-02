Starý Vestec - Čtvrt hodiny měl být v bezvědomí po útoku neznámého lupiče prodavač výkupny palet ve Starém Vestci. Další vyšetřování ale ukázalo, že celá věc se odehrála poněkud jinak.

Loupež s překvapením. Tak se dá nazvat případ, který se odehrál ve čtvrtek ráno. Ve výkupně palet ve Starém Vestci se měla odehrátdrsná loupež. To však pozdější vyšetřování vyvrátilo.

K útoku na prodavače mělo dojít kolem půl deváté ráno. „Lupič jej měl praštit neznámým předmětem do hlavy. Muž měl upadnout na 15 minut do bezvědomí,“ popisuje původní verzi policejní mluvčí Zuzana Tuzarová. Přepadný tvrdil kriminalistům, že při útoku přišel o kasírku s 15 tisíci korunami.

Na místo byla přivolána záchranka. Údajně už jejímu lékaři se historka o úderu do hlavy a patnáctiminutovém bezvědomí nezdála.

Nicméně muž byl převezen do nymburské nemocnice. Odtamtud však zanedlouho utekl a jeho povídačka se zhroutila jako domeček z karet. „Dalším šetřením se zjistilo, že jedenačtyřicetiletý muž si přepadení vymyslel,“ doplnila Tuzarová.

Muž byl po útěku dopaden, vzápětí byl však zase puštěn na svobodu. O dalším postupu vyšetřování se dá v tuto chvíli pouze spekulovat.

Vzhledem k okolnostem se dá předpokládat, že by muž mohl být šetřen kvůli zpronevěře. Oněch původně ukradených 15 tisíc zřejmě použil pro vlastní potřebu.

Navíc je otázkou, zda zůstanen pouze u tohoto případu. Přepadení totiž ve stejné firmě registrují policisté už před několika týdny. Tehdy měli maskovaní lupiči s penězi ujet. Jak to bylo doopravdy, šetří policisté.