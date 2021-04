Obviněn sice zatím nebyl nikdo, avšak situace je jeví vážně. Kriminalisté ze sekce terorismu a extremismu NCOZ, Národní centrály proti organizovanému zločinu, v rámci rozsáhlé akce s působností po celé republice zadrželi pět lidí – přičemž zasahovali i v kladenském okrese. Přinejmenším ve Slaném.

„Trestné činy souvisí se zapojením českých občanů do bojů na východě Ukrajiny na straně takzvané Doněcké lidové republiky,“ upřesnil žalobce Bílý. V hledáčku policie jsou tedy podporovatelé té strany konfliktu, jež u nás bývá zpravidla označována jako proruští separatisté. V oblasti na východě Ukrajiny se bojuje od svržení režimu proruského prezidenta Viktora Janukovyče v roce 2014.

Jde o Ukrajinu, ne o Vrbětice

V rámci případu by mělo jít jak o přímé zapojení konkrétního člověka do bojů, tak o podíl na organizování cest dalších zájemců včetně shánění peněz – což však Bílý výslovně nepotvrdil. Příliš sdílný nebyl ani mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Potvrdil pouze, že policejní akce souvisí se zapojením českých občanů do ozbrojeného konfliktu na straně takzvané Doněcké lidové republiky – přičemž stíhání proti konkrétním osobám zatím nebylo zahájeno.

„Ze strany kriminalistů NCOZ probíhají výslechy podezřelých osob a svědků,“ uvedl Ibehej v písemném vyjádření. Zdůraznil, že s nyní horkou kauzou výbuchů muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 aktuální policejní akce nesouvisí. Spekulace, že podezřelí mohli být v kontaktu s diplomaty z ambasády z Ruské federace, kteří právě kvůli ní byli vyhoštěni coby agenti tajných služeb, už mluvčí nekomentoval.

Rozruch kolem jednoho muže

Několik médií včetně veřejnoprávního Českého rozhlasu ve středu informovalo, že ve svém bydlišti na sídlišti ve Slaném byl zadržen i předseda spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír Ivan Kratochvíl. Toto uskupení bývá označováno za paramilitární domobranecký spolek; loni se o něm zmiňovala i zpráva ministerstva vnitra o extremismu.

Zásah ve Slaném se podle zjištění Deníku obešel bez rozruchu. Alespoň v noci, kdy měli policejní detektivové na místě zasahovat. Jeden z místních obyvatel pak však zažíval rušný den. Kromě muže, o němž je řeč v souvislosti s aktuální kauzou, podplukovníka v záloze, v oblasti bydlí i další člověk stejného jména. A ve středu v souvislosti s informacemi v médiích čelil nevítané pozornosti.

Policisté však podle všeho netápali: šli najisto a asi moc hluku nenadělali. Ani důchodkyně, co žije roky v domě, kde se zatýkalo, nic nezaznamenala. „Mám okna na druhou stranu než je vchod a nic jsem neslyšela, ani v noci. Ani pes neštěkal. O ničem nevím,“ řekla žena ze vchodu, kde Kratochvíl bydlí. Ten navíc platí v okolí za spořádaného člověka; v domě ve Vikově ulici 473 dokonce vykonává funkci předsedy společenství vlastníků.

Nic neslyšela ani pracovnice firmy Skvělý Net, která sídlí v přízemí domu prakticky těsně pod Kratochvílovým bytem. „Byla jsem v úterý dlouho v práci, asi do 21 hodin – a skutečně o žádném zatýkání nevím. Po celou dobu, co jsem byla v provozovně, jsem nezaznamenala nic neobvyklého,“ krčí rameny zaměstnankyně firmy.

Jelikož ve Slaném sídlil dlouhé roky útvar tankistů a ve městě stále žije mnoho bývalých vojáků, jednoho se Deník zeptal na názor, co si o paramilitárním domobraneckém spolku myslí. „Osobně se domnívám, že jsou to nějací nacionalisté, vůbec ne legionáři. Netuším, zda jsou zaregistrovaní a kdo se za touto aktivitou skrývá. Nic o tom nevím a nikdo mě v tomto směru nikdy neoslovil. Kdyby se obrátili, tak bych je vykopal,“ řekl bývalý slánský důstojník, který si nepřál zveřejnit své jméno, ale redakce ho zná.