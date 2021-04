/FOTOGALERIE/ Sice neseje, ale pálit může docela dobře; i když naslepo. To zjistili středočeští celníci při rutinní kontrole zásilky, již blíže neupřesněná česká firma odesílala do ciziny. Pod označením náhradních dílů k secím strojům se pokusila o pašování materiálu, který lze zařadit mezi zbraně. V souvislosti s aktuálním rusko-českým napětím se přímo nabízí otázka: na východ?

Vojenský materiál zadržený celníky. | Foto: Celní správa

Bylo to přesně opačným směrem: do USA, odpověděla na otázku Deníku Yvona Matějková z Celního úřadu pro Středočeský kraj. Vojenský materiál se firma v rozporu se zákony pokusila vyvézt do Washingtonu, uvedla k odhalení, jež v pátek vzešlo z běžné kontroly zboží určeného na export mimo území EU. „V rámci své kontrolní činnosti celníci objevili osm cvičných granátů M66, které podléhají licenčnímu řízení,“ uvedla Matějková, podle jejíchž slov bylo celníkům hned zřejmé, že to, co mají před sebou, rozhodně nejsou díly k secímu stroji, jak stojí v papírech. Ukázalo se, že šlo o násadcové granáty pro cvičnou střelbu z jugoslávských pušek M59/66 (kdy se používá šroubovací granátometný nástavec a k odpálení slouží slepý náboj).