Když tehdy odpoledne k paneláku mířili hasiči, záchranka a policisté, vypadalo to na výbuch plynu. Až další dny ukázaly, že se ve skutečnosti jedná o dvojnásobnou vraždu a následnou sebevraždu s požárem, který měl předchozí násilí zamaskovat. Muž uškrtil svou partnerku a malou holčičku měl usmrtit úderem kladiva do hlavy. Poté byt zapálil.

Ohořelá těla v bytě

I po pěti letech žijí v domě sousedé, kteří na tragické události jen tak nezapomenou. Marie Radovnická bydlí v prvním patře. Přímo pod bytem, kde se násilné scény i následný požár odehrály. „V okamžiku, kdy se to stalo, jsem byla uklízet ve vedlejším paneláku. Slyším sirény a hasiče. Pak někdo přiběhl a říká, že u nás bouchnul plyn. Myslela jsme si, že se to stalo přímo v našem bytě. Dovedete si představit, jak mě to vyděsilo,“ vybavuje si žena.

Běžela domů, kde měla v bytě psa a morčata. „Jak to bouchlo a začalo hořet, tak všechen bordel z bytu nad námi šel stoupačkami přímo k nám. Potom se začalo hasit a náš byt, od jara opravený, byl celý rychle vytopený a s opravami se mohlo začít znovu,“ popsala.

To se ještě zdálo, že šlo o nešťastnou náhodu a výbuch plynu. Po uhašení požáru však našli hasiči v bytě tři těla a bylo jasné, že ke slovu přijdou expertízy, pitvy a kriminalisté. V bytě žila rodina, která nevzbuzovala u sousedů nijak zvláštní pozornost. Snad jen věkovým rozdílem partnerů. Muži bylo dvaadvacet, ženě čtyřicet let a měli tříletou dcerku. „Na tu holčičku vzpomínám nejvíc, byla opravdu hodná. Chodila se k nám dívat na morčata a hrát si s nimi. Když si vzpomenu, co ji potkalo, běhá mi pořád mráz po zádech,“ zachmuří se obyvatelka.

Vraždy a plán sebevraždy

Ačkoliv kriminalisté vzhledem k věku nejmladší oběti nechtěli detaily případu zveřejňovat, brzy se mezi novináře informace stejně dostaly. Neshody mezi partnery vyvrcholily několik dnů před samotným požárem. Muž se dokonce údajně několika lidí žijících v domě ptal, jestli nemají na půjčení kanystr s benzinem. Pak ho jeden ze sousedů s takovým kanystrem viděl vcházet do domu. To nikdo netušil, že v domě tou dobou už leží dvě mrtvá těla. Partnerku muž uškrtil, malou holčičku měl usmrtit úderem kladiva do hlavy. Zjevně mu pak velmi záleželo na tom, aby jeho dvojnásobná vražda nevyšla najevo a pečlivě připravoval požár, který měl zahladit stopy po jeho zločinu. A také zajistit, aby z něj ani on nevyvázl živý. Benzin rozlil po celém bytě a na několika místech dokonce rozmístil kousky pevného podpalovače, které také zapálil. Rychlé vzplanutí celého bytu způsobilo ránu, jenž řadě lidí v domě připomněla výbuch. Podle tehdejších výpovědí obyvatel část z nich od začátku nepochybovala, že jde o náhodný výbuch plynu. Někteří dokonce uvedli, že dům jakoby nadskočil.

Mohly být desítky obětí

Celá tragédie mohla mít ještě mnohem větší rozměr. Kdyby se požár dostal z bytu a rychle se rozšířil do dalších prostor panelového domu. „Měli jsme taky obrovské štěstí, že zrovna byl uvnitř domu jeden muž, který prováděl v paneláku nějaké opravy. Naštěstí ho ihned napadlo uzavřít hlavní přívod plynu, jinak to mohlo dopadnout mnohem hůř,“ uvědomuje si paní Radovnická, že v podstatě měli obyvatelé domu štěstí v neštěstí.

To potvrzuje i kadeřnice, která má provozovnu z boku domu. „Těžce se na to vzpomíná. Nikdy nevíte, s kým žijete v jednom domě. Člověk nechce ani domyslet, jak to mohlo dopadnout. Už mám zase husí kůži,“ řekla kadeřnice.

V opraveném bytě už bydlí noví nájemníci. „Ti, co tam předtím zemřeli, nejsou ani spolu pohřbení. Rodina té ženy si to nepřála,“ uzavřela Marie Radovnická.

Kriminalisté případ odložili. Do vzpomínek obyvatel domu se však děsivé výjevy vrací stále.