Údajně ukradené auto policie našla tam, kde majitel hledal marně

Opilost řidiči nesluší nejen za volantem, ale i zcela mimo vozilo. Tak by se daly shrnout souvislosti ohlášené krádeže auta, k níž ve skutečnosti nedošlo. „Po požití alkoholu zapomněl, kde zaparkoval,“ poznamenala Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ na adresu oznamovatele, kvůli němuž policisté z Čelákovic zbytečně vyjeli do Zelenče. Stalo se to v pondělí 30. prosince; dvě hodiny před půlnocí.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora