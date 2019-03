Střední Čechy - Všímavost obyvatel pomohla dopadnout téměř na místě činu 32letého muže, který je podezřelý z nočního vloupání do bytového domu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

O události, jež se v obci Statenice na Praze-západ odehrála v pátek půl druhé hodiny po půlnoci, informovala v úterý policistka Jana Dětská. „Pachatel nejprve vypáčil vstupní dveře do domu, poté sjel výtahem do podzemního patra, kde poškodil vstupní dveře vedoucí do sklepních prostor a dveře od jednoho ze sklepů,“ konstatovala.