To potvrzuje například jednatel společnosti Lesy Deblice Petr Vondráček. „Ano, registrujeme mírný nárůst krádeží, ale že by to byly vyloženě zájezdy, to zase ne,“ zhodnotil situaci Vondráček. Jejich společnost nabídla i možnost samosběru dřeva za zvýhodněné ceny. „Někteří lidé na to reagují a využívají to, ale že by o to byl extrémní zájem a stály se fronty, to také ne. Na to jsme zatím dost bohatí nebo příliš líní,“ řekl jednatel společnosti obhospodařující lesy.