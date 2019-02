Poděbrady /FOTOGALERIE/ - Krádež peněz z pokladny. To byl cíl trojice mužů, kteří přišli do obchodu v lokalitě Na Balkáně u Poděbrad. Díky duchapřítomnosti prodavačky si však nic neodnesli.

Vše začalo nevinně. Do obchodu vešla dvojice mužů. Byli slušně oblečení, prodavačka je popsala jako tmavší typy a mluvili jen lámanou češtinou, skoro jistě to byli cizinci.

„Pod záminkou koupi zboží vylákali prodavačku do zadní části místnosti, aby odlákali její pozornost. Zhruba po minutě do obchodu vstoupil třetí muž,“ popsala policejní mluvčí Petra Potočná.

Jenže žena se napálit nenechala. Když se jí třetí muž ztratil v přední části prodejny z dohledu, šla se podívat, co se tam děje. „Muž už stihl dojít do kanceláře, prohledával zásuvky u stolu i pokladnu. Žena křičela, co tam dělá a pod stolem u pultu zmáčkla zvukový alarm,“ uvedla Potočná.

To skupinu vyděsilo a obchod opustili. Prodavačka pak zkontrolovala všechny věci a ujistila se, že se nic neztratilo.

Při popisu mužů žena uvedla, že v případě prvních dvou se jednalo o „hezké muže“ do 30 let. První z nich měl šedou nebo černou bundu a nápadně krásné boty. Druhý měl džíny a také tmavou bundu. Třetímu bylo přes 30 let, byl silnější postavy, plešatý s bílou čepicí a šálou. Všichni mluvili špatně česky. Muži byli zachyceni na kamerovém záznamu.

„Jakékoliv informace k identitě těchto mužů nebo další poznatky k případu je možné sdělit na linku 158 nebo na mobil 724 323 475,“ doplnila policejní mluvčí.

Metoda odkládání pozornosti za účelem krádeže má mnoho podob. Děje se tak nejen v obchodech, ale zřejmě nejbolestivěji tuto praktiku v posledních letech pociťují senioři. Ti se snáze nechají přesvědčit k tomu, aby zloděje pustili do domu a jsou zaznamenány na Nymbursku případy, kdy je to stálo celoživotní úspory.

Podobný případ, který však dopadl dobře, se v minulosti odehrál třeba v domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem. Padesátiletá žena v jedenáct dopoledne zazvonila na náhodně vybraný zvonek u domu s pečovatelskou službou v Masarykově ulici v Lysé. Společně se svým druhem, který vyčkával opodál, měli nekalý plán. O tom však stařenka, která se ozvala do mluvítka z bytu, neměla ani potuchy.

„Pozdravuje vás teta a posílá vám vejce. Přineste si dolů proložky,“ vzkázala paní od vchodu. Devětašedesátiletá žena sice chvilku oponovala, že žádnou tetu nezná, nicméně dolů ke dveřím přišla. S údajnou vyslankyní od tety se dala do řeči a nakonec udělala tu nejhorší chybu: pozvala ji nahoru do bytu. Podvodnice ji nejprve požádala o vodu. Pak ji při řeči požádala o peníze na prášky. Seniorka však uvedla, že má jen tisícikorunu.

Návštěvnice si ale všimla, že v chodbě je položená kabelka. Z té vytáhla peněženku a začala z bytu utíkat. Seniorka začala křičet. Venku se zlodějku pokusila zadržet jednaosmdesátiletá žena. Zlodějka nakonec peněženku vrátila a s mužem odcházela směrem k nádraží. Daleko však neutekli. U nádraží zloděje zadržel městský strážník. Oba přivezl zpět před dům s pečovatelskou službou, kde si povedený pár převzali policisté.