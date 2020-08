„K poškození pramene došlo v době od 18 hodin dne 25. srpna 2020 do 8 hodin dne 26. srpna 2020. Dosud neznámý sprejer nebo sprejeři zde nastříkali různé nápisy červenou barvou na čtyři sloupy zastřešení. Způsobená škoda je nejméně 7 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Vendulka Marečková.

Policisté se obracejí na veřejnost. Zejména řidiče, kteří v inkriminovanou dobu projížděli kolem a mohli by poskytnou záznam z palubních kamer. „Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci k tomuto případu, nebo si všimli podezřelé osoby či podezřelého chování osob v místech, kde došlo k trestnému činu, nechť se obrátí na policejní oddělení v Poděbradech nebo na telefon 974 878 760 nebo na bezplatnou telefonní linku 158,“ doplnila Marečková a připomněla, že sprejerství je trestný čin, a to bez ohledu na výši způsobené škody. Pachatelům za takové jednání hrozí mimo pokuty i rok vězení.