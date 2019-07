David nepracuje. Na domácnost nepřispívá, avšak všeho včetně jídla využívá. Ke svým rodičům se chová velmi zle. Když se opil, rozbíjel bezdůvodně zařízení domu, bral ze spíže potraviny a rozsypával je po kuchyni.

„I když opilý nebyl, dělal naschvály. Poté, co jsem se jednou vrátila z nákupu a vybalovala tašku, vzal koupené mléko a sirup a s úsměvem to vylil do dřezu. Jindy prošel obývákem a jen tak houkl na svého otce vulgární nadávku. Když jsme se ohradili, neměl daleko k tomu nás uhodit. Do manžela několikrát strčil, dělal na nás výhrůžná gesta. Jednou zničehonic vběhl do obýváku, shodil manžela z křesla a ještě do něj kopl, “ popsala domácí situaci při jedné z prvních návštěv v Respondeu Božena.

Manželé se báli cokoli synovi říct a v domě se mu vyhýbali. Někdy opouštěli dům na celý den a raději seděli v parku. Teprve při jednom ze synových zuřivých záchvatů zavolali policii. I když policie jejich syna odvezla, David se po pár dnech vrátil a vyhrožoval rodičům, že jestli nestáhnou trestní oznámení, ublíží jim. Pavel a Božena se ho báli a tak souhlas k prošetření věci policií nedali.

Při posledním zásahu využila policie institut vykázání. David musel na 10 dnů opustit bydliště. Policie kontaktovala intervenční centrum a pracovnice centra pak Boženě a Pavlovi nabídla pomoc. Manželé se s poradkyní intervenčního centra sešli a byli rádi, že můžou o prožitých hrůzách s někým konečně mluvit. V Respondeu v Nymburce našli pochopení a podporu.

Poradkyně jim pomohla sepsat návrh k soudu, kde žádali o prodloužení vykázání o měsíc a také jim vysvětlila, jak postupovat dál, aby se syn již domů nemohl vrátit a dál je ohrožovat. Soud vyšel manželům vstříc a syn David se ani po deseti dnech nemohl vrátit domů. Božena ale začala syna litovat, měla obavy, kde bydlí, že nemá dost oblečení a venku je zima.

Mateřská láska převážila. David se tak po měsíci vrátil domů. Zpočátku to skutečně vypadalo, že u něj nastala změna. Ale nevydrželo to dlouho. Po dalších několika měsících požádali Pavel a Božena o schůzku v intervenčním centru, kde si chtějí opět popovídat o nesnesitelnosti chování syna a hledat možnosti, jak se z nepříjemné situace dostat ven.