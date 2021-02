Na rozruch, který se tehdy 20 minut po 19. hodině rozpoutal v Masarykově ulici před areálem výstaviště, si ostatně mnozí z místních ještě vzpomenou. Kousek od nádraží se tam servali muži, kteří se předtím dostali do konfliktu už ve vlaku jedoucím od Milovic.

Mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková následně zjištění o tom, co se odehrálo, mohla shrnout poměrně stručně: oba si vjeli do vlasů už za jízdy – a napadání pokračovalo i venku, když vystoupili. „Šestačtyřicetiletý muž zaútočil nožem na muže o tři roky staršího,“ uvedla mluvčí tehdy v dubnu. S dodatkem, že podezřelý z místa činu zmizel a pátrání po něm trvalo po celou noc; zadržen byl následujícího dne dopoledne v Milovicích.

Zraněného, jehož poranění vyhlíželo velmi dramaticky, transportoval vrtulník do vinohradské nemocnice v Praze. Dokonce s napojením na umělou plicní ventilaci, jak tehdy řekla Deníku mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová. Na místě zasahovaly i dvě pozemní posádky. Už po třech dnech ale lékaři mohli pacienta z nemocnice propustit. Zranění sice vypadala ošklivě, avšak ve skutečnosti závažná nebyla. Ale mohla být; ze znaleckého vyjádření plyne, že útočník měl v úmyslu poškozeného usmrtit. Toho zachránila shoda náhod – a především vlastní aktivní obrana.

Snažil se zasáhnout krk

Podrobnosti z policejního spisu shrnuje obžaloba přednesená u soudu. Připomíná, že nyní souzený Marian K. doběhl muže, který se mu snažil utéct, povalil ho na zem a zavíracím nožem se ho snažil bodnout. Smrtelně. O tomto úmyslu svědčí nejen slova zmiňovaná v úvodu, ale i místa, na něž útočník zacílil. Nejprve se snažil zasáhnout krk, čemuž napadený zabránil rychlým skloněním hlavy. Skončilo to tak jen sedmicentimetrovým řezem na bradě. Útok ale pokračoval.

Muže ležícího na zádech, který boj o život stále nevzdával, se pak agresor snažil zleva bodnout do hrudníku a do břicha. Napadený se však dokázal ubránit: na zemi se otáčel a bodnutí nožem vykrýval zejména nohama. Utrpěl sice několik dalších krvácejících zranění, ale žádné takové, které by vedlo k fatálním následkům.

Obžaloba připomíná drobnou bodnou ránu nad hrudní kostí a bodnou ránu na levé přední ploše hrudníku, obě nepronikající do hrudní dutiny, dále dvě bodné rány v levé bederní krajině nepronikající do dutiny břišní či do prostoru za pobřišnicí, drobnou povrchní řeznou ranku na přední ploše levého stehna a bodnou ránu na levé paži.

Na verdikt musí obžalovaný počkat ještě nejméně tři týdny. Předsedkyně senátu Alexandra Chrdleová hlavní líčení odročila na 23. únor. Deníku to sdělil předseda jiného senátu Jiří Wažik, který současně působí jako mluvčí trestního úseku krajského soudu. „K ukončení dokazování nyní chybí (pokud nebudou navrženy jiné důkazy) pouze výslech poškozeného, který se dosud k hlavnímu líčení bez omluvy nedostavil,“ shrnul Wažik dosavadní průběh dvoudenního jednání.

Už si odseděl 10,5 roku za násilné útoky

S tím, jak to u soudu chodí, má Marian K. obsáhlé zkušenosti. Jednací síně navštívil již opakovaně. Naposledy byl souzen na severu Moravy, kde dostal 10,5 roku mimo jiné i za násilné útoky; po odpykání tohoto trestu opustil věznici 5. února 2018. Už při tehdejších soudních jednáních, jež se konala v letech 2008–2009, v jednací síni zaznělo, že jde o kriminálníka, který dokázal na svobodě pobýt sotva pár týdnů.