Šofér sedl za volant poté, co pil. Vězení hrozí jeho spolujezdci

S nabízením všimného policistům nepochodil 37letý cizinec, který se pomocí úplatku snažil přesvědčit policejní hlídku, aby si nevšímala toho, co viděla. O události, jež se odehrála již uprostřed léta, informoval nyní mluvčí územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Jih Zdeněk Chalupa. S tím, že v případě uznání viny soudem hrozí dotyčnému trest odnětí svobody v trvání od jednoho roku do šesti let

Alkohol za volantem - Ilustrační foto | Foto: Pixabay