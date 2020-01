Obžalovaný mladík jednání sledoval prostřednictvím videokonference z ruzyňské vazební věznice. Na konci soud odmítl jeho žádost o propuštění z vazby a hlavní líčení odročil.

A to přesto, že jeho matka deklarovala konec konfliktního života v karavanu, který zná prakticky celý Nymburk. Získala totiž do podnájmu byt 3+1 nedaleko nymburského nádraží, kde by měli žít se synem. Jenže ten si zřejmě bude muset na nový domov ještě nějaký čas počkat.

Jak k události došlo? Obžalovaný a napadený mají své verze

Verze obžalovaného a napadeného, jak k celé události došlo, se výrazně liší. Shoda panuje na tom, že mladík s matkou vystupovali na břeh pod Eliškou, přičemž mladík vlekl kárku. Podle Jechovy výpovědi šel právě kvůli kárce s balíkem velmi pomalu po mole, což rozzlobilo lodníka, který jej vulgárně slovně napadl. To měl mladík další vulgaritou opětovat. To prý lodník neunesl a fyzicky jej brutálně napadl. Mladík se podle svých slov pouze bránil a chtěl si pomoci vytažením zavíracího nože. Podle jeho verze lodníka škrábl nehtem do krku a v sebeobraně udeřil klackem do hlavy, čímž mu způsobil menší tržnou ránu.

Prý klidně všechny lidi z lodi vyhází…

Verze lodníka a většiny svědků je však jiná. Konflikt měl vyprovokovat právě mladík, který se už na lodi při přejezdu Labe choval hlučně a dvě svědkyně dokonce uvedly větu, která jim utkvěla v paměti. „Bavil se hlučně s matkou, která jej mírnila a chtěla, aby si to řekli až později. On ji na to řekl, že klidně všechny lidi z lodi vyhází,“ uvedly dvě svědkyně, které jely lodí s kočárky.

Jecha pak měl při vystupování zablokovat molo zastavením kárky, pročež zhruba pět cestujících nemohlo opustit loď. Lodník měl nejprve vyzvat mladíka, aby molo opustil a pak šel sám přemístit kárku, která byla společně s Jechovými hlavní překážkou. Přitom došlo ke strkanici, která vyústila ve rvačku na zemi. V jednu chvíli měl pak Jecha vytáhnout nůž, lodníkovi jím hrozit. Lodník však dokázal mladíkovi nůž z ruky vyrvat a hodit do Labe. Pak se měl dohadovat s matkou, zatímco si na něj mladík ulomil asi dva půlmetrové klacky. Prvním ho údajně nejprve píchl do krku, druhým pak údajně udeřil do hlavy, čímž mu způsobil krvavé zranění.

Hlavní líčení bylo odročeno na začátek února. To by měl být promítnut záznam z městské kamery. Bude také promítnuto video z telefonu lodníka, na němž se údajně bezprostředně po útoku mladík přiznává, že chtěl soka nožem bodnout. Vliv na rozhodnutí soudu bude mít také znalecký posudek na osobnost obžalovaného.