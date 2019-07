Řidiči nechtěli čekat v koloně, na dálnici couvali ke sjezdu

/VIDEO/ Pokuta od pěti do deseti tisíc korun může být cenou za neukočírovaný spěch. Ve čtvrtek to zdůraznila mluvčí územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ Eva Hašlová. Připomněla to v souvislosti s informacemi o tom, jak si někteří motoristé poradili se situací, kdy se jim nechtělo čekat v koloně.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Plíhal Libor

„Neukáznění řidiči couvali na dálnici,“ odsoudila jejich počínání. S upozorněním, že se jedná o skutečně nebezpečný manévr v silničním provozu. Na dálnici D10 u Staré Boleslavi se však zařadit zpátečku nebálo hned několik řidičů. „Zřejmě z důvodu ušetření času se rozhodli pro couvání k nejbližšímu sjezdu,“ shrnula Hašlová, jak šoféři osobních aut v sobotu 29. června odpoledne reagovali na kolonu, jež se v houstnoucím provozu vytvořila na dálnici ve směru na Prahu, kde si práce silničářů vyžádaly omezení se zúžením počtu jízdních pruhů. „Místo čekání v koloně se několik řidičů rozhodlo pro riskantní jízdu – a začali na dálnici couvat ke sjezdu. Toto jednání neuniklo policistům z Brandýsa nad Labem, kteří byli vysláni na místo,“ připomněla Hašlová, že prohřešky spáchané bezmála před dvěma týdny nejsou zapomenuty. Byť se vlastně „nic nestalo“ – vše se naštěstí obešlo bez nehody. „Policisté s řidiči sepsali přestupkové jednání a věc následně oznámili správnímu orgánu k dalšímu postupu,“ uvedla Hašlová. Právě v úvodu zmiňované pokuty ve výši do deseti tisíc korun jsou podle jejích slov sankcí, jíž může skončit správní řízení. V souvislosti s touto událostí policie připomíná, že za volantem je třeba věnovat plnou pozornost řízení i dění kolem sebe. A také předvídat jednání ostatních řidičů – což dokáže zabránit nepříjemným událostem. Policisté letos napočítali více nehod, ale s mírnějšími následky Přečíst článek › K podobnému incidentu došlo už vloni v srpnu na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy u exitu na 68. kilometru, kde couvalo nebo se otáčelo okolo třiceti vozidel. Žlutý autobus havaroval na dálnici. Zranila se stevardka Přečíst článek › Trestných činů v kraji přibylo, vedou Kladensko a Mladoboleslavsko Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský