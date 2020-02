Připomněla dále, že za nebezpečnou jízdu dotyčnému v případě odsouzení hrozí až osm let za mřížemi. Vedle maření výkonu úředního rozhodnutí je totiž obviněn i z obecného ohrožení.

Drama z pátku 21. února začalo hodinu před půlnocí, kdy hlídka pohotovostní motorizované jednotky chtěla zkontrolovat řidiče auta mířícího od Proseka na Vinoř. Muž za volantem nejdřív přibrzdil – potom ale pravou nohu posunul o pedál vedle: dupl na plyn.

„Nebezpečnou, rychlou a agresivní jízdou při cestě do Středočeského kraje ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu, neboť ve vysoké rychlosti různě přejížděl do protisměru a zpět,“ přiblížila jeho ujíždění Hašlová.

Připomněla, že uprchlíka nezastavily ani stažené polozávory kbelského železničního přejezdu. Na Praze-východ pak dotyčný ohrozil i příměstský autobus. Konečnou se stal až Velký Brázdim, kde zajel do slepé ulice a narazil do železného sloupku. Policisté ho na místě zadrželi, a to i s 37letou spolujezdkyní. Oba se totiž snažili utéct.

„Následnou kontrolou vyšlo najevo, že řidič má několik platných zákazů řízení všech motorových vozidel, a to až do roku 2024. Po havárii podstoupil test ke zjištění přítomnosti drog v těle – s pozitivním výsledkem,“ uvedla Hašlová.