Rath musí podle verdiktu také zaplatit 13 milionů korun. Odvolací senát v čele s předsedou Alexanderem Károlyim o pět milionů zmírnil peněžitý trest, který mu v lednu 2020 uložil prvoinstanční soud. "Vzali jsme v potaz majetkové poměry obžalovaných," prohlásil soudce. Soud ale Rathovi ponechal zákaz činnosti, který krajský soud prodloužil o rok.

Soud nevyhověl odvolání státního zástupce, který žádal prodloužení Rathova trestu o dva a půl roku. Podle Károlyiho soud při rozhodování o přitěžujících a polehčujících okolnostech zohlednil délku řízení, ale i změny v trestním zákoníku týkající se hranice škody..

Ústřední trojice

Ústřední trojicí dnes projednávané kauzy je stejně jako v první části případu někdejší hejtman Rath, bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr Kott. Podle nepravomocného verdiktu si na přelomu let 2011 a 2012 domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů ve Středočeském kraji za stovky milionů korun. Také Kottovým prodloužil soud tresty na osm let vězení, zaplatit musí po 15 milionech korun. Obhájkyně Kottových novinářům řekla, že s rozsudkem klienti nesouhlasí a zváží podání dovolání.

Rathův advokát Adam Černý po vyhlášení verdiktu řekl, že uložený trest považuje za velmi přísný, peněžitý trest podle něj Rath nemá jak zaplatit. "Myslím si, že po obdržení písemného vyhotovení zvážíme podání dovolání," řekl obhájce.

Obžalobě čelilo ještě šest lidí včetně bývalého generálního ředitele Metrostavu Pavla Piláta. Odvolací soud je všechny uznal vinnými, některým snížil uložené peněžité tresty či zákazy činnosti. Do vězení soud poslal Lucii Novanskou a Pavla Drážďanského, zbylé obžalované potrestal soud podmínkami.

Trest pro Metrostav

Senát uznal vinnými i stavební firmu Metrostav a její dceřinou společnost Metrostav Infrastructure, uložil jim tříletý zákaz účastnit se soutěží o veřejné zakázky. Za korupci potrestal i ostatní obžalované firmy.

Metrostav se podle dnešního rozsudku dopustil podplácení a manipulací s veřejnými zakázkami. Jeho trestná činnost se týkala rekonstrukce pavilonu v kolínské nemocnici a přestavby části kladenské nemocnice. Společnost musí také zaplatit peněžitý trest deset milionů korun.

Délka zákazu podle předsedy odvolacího senátu Alexandera Károlyiho odpovídá závažnosti trestného jednání společnosti. Soud podle něj zvažoval i zvýšení peněžitého trestu, nakonec ale dospěl k závěru, že prvoinstanční rozhodnutí ponechá.

"Pokud bychom nezakázali účast na veřejných zakázkách společnosti Metrostav Infrastructure, mohl by se Metrostav na nich podílet například jako subdodavatel," odůvodnil soudce rozhodnutí potrestat i dceřinou firmu.

"Co je vysoutěžené a co je rozestavěné, to dostavět můžeme a to stavět začít můžeme," řekl po rozsudku novinářům mluvčí skupiny Metrostav Vojtěch Kostiha.

Rath si už odpykával sedmiletý pravomocný trest uložený mu za ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Letos v lednu byl bývalý politik z vězení podmíněně propuštěn. Na svobodě jsou i manželé Kottovi.