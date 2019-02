Nymburk - O honičce mezi trojicí vykradačů aut, mužem, do jehož vozu se vloupali a hlídkou policistů a strážníků jsme už informovali. V pondělí se nám podařilo získat od police další informace k případu.

Stopy ve sněhu | Foto: Deník/ Pavel Sonnek

Vše začalo tím, že si jeden z obyvatel domu na Zálabí všiml muže, který se snažil dostat do vozu, v němž poznal auto svého souseda. Okamžitě jej na skutečnost upozornil a ten běžel dolů ke svému autu. Byla zhruba půlhodina po půlnoci ze čtvrtka na pátek. „V době, kdy doběhl k autu, zjistil, že se někdo do jeho vozu vloupal. V tu chvíli kolem něj projel Renault Megane se tříčlennou posádkou. Muž zavolal na linku 156 a vydal se za autem," uvedla policejní mluvčí Petra Potočná. Naštěstí jeho vůz, do kterého se před několika okamžiky darebák vloupal, byl poškozen jen lehce a právě v něm se rozzlobený muž mohl vydat na stíhací jízdu.

V tu chvíli tedy vyráží z Nymburka směrem na Zvěřínek auto se zloději stíhané poškozeným mužem a v patách jim je hlídka Městské policie z Nymburka. Ta kontaktovala policisty v Sadské, odkud naproti startuje policejní hlídka. Oba vozy se potkávají ve Zvěřínku, odkud dál pokračují podle informací od poškozeného muže směrem na Písty. „V Pístech objevují hledané vozidlo odstavené u jednoho z domů. Tři páry stop pak vedou do blízkého lesa. Muž z policejní hlídky a strážník se vydávají do lesa po stopách zlodějů," líčí dramatické stopování Potočná.

Lesem ujdou od zaparkovaného auta přibližně kilometr a půl. Na tomto místě se stopy rozdělují. „Člen policejní hlídky zpozoroval v nedalekém křoví postavu muže a vyzval jej pod pohrůžkou zbraní, aby se vzdal. Vzápětí si všiml další osoby ležící v přilehlém houští, poblíž byla i třetí osoba. Strážník situaci jistil a všechny osoby byly zadrženy a předvedeny na policejní služebnu do Nymburka," doplnila Potočná.

Jak se později ukázalo, na Zálabí se ve stejné ulici dostal zloděj ze zmíněné party ještě do jednoho vozu. Ani v jednom případě si však nic neodnesl. "Dvaatřicetiletý muž byl obviněn z krádeže ve stadiu pokusu a maření výkonu úředního rozhodnutí, protože řídil bez řidičského oprávnění. Na o rok mladší ženu byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu, což se také stalo," zakončila Potočná.