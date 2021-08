„Po předchozí rozepři s rodiči přestala komunikovat – a je zde obava o její život,“ uvedla v té souvislosti mluvčí Petra Potočná. Další souvislosti už blíže nekomentovala. Pátrací databáze policie dostupná na internetu pouze upřesňuje, že k rozepři mezi rodinnými příslušníky došlo po telefonu – a plyne z ní, že pátrání se rozjelo už záhy po této hádce. Což slovům Potočné zjevně přidává na naléhavosti.

Jakékoli informace o tom, kde by se pohřešovaná Veronika M. mohla nacházet, přivítá policie na lince 158. „Naposledy byla žena oblečena do modrého trička, modrých kraťasů a u sebe má černo-oranžový batoh,“ uvedla policistka Potočná. Pátrací databáze, která ji řadí do kategorie nebezpečných osob (ale nikoli ozbrojených), dále upřesňuje, že žena střední postavy měřící asi 163 cm má rovné vlasy obarvené nahnědo a hnědé oči.