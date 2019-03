O tom, jak se ji kdosi pokusil podvést ve středu 13. března, informovala v pondělí Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ.

„Na pevnou linku jí zatelefonoval s tím, že po oslovení babi ji požádal o několik stovek tisíc korun,“ přiblížila okolnosti. Žena však pojala podezření – a věc oznámila policii. „Případem se nyní zabývají kriminalisté. Jedná se o způsob, kdy se pachatelé pokoušejí dostat do bydliště seniorů,“ upozornila Hašlová. S tím, že pak následuje vylákání peněz: za pomoci lsti a smyšlené historky.

To, že zatím neznámý „kdosi“ neuspěl, neznamená, že to příště nezkusí jinde. Policie proto varuje nejen seniory, ale všechny občany: do bytu nepouštějte cizí osoby – a v žádném případě nikomu cizímu nedávali peníze. „Podvodníci se pokaždé chovají velmi suverénně a nedají na sobě znát, že lžou,“ upozornila Hašlová. Navíc ke svým cílům a posílení důvěryhodnosti dokážou zneužít informace, které jim jen o chvilku dříve nevědomky prozradily samotné oběti.

Vedle falešných vnuků se v podobných případech v uplynulých letech objevovaly i další stále se opakující triky. Syn posílá kamaráda pro zálohu na výhodnou koupi auta. Příchozí přináší přeplatek za elektřinu, avšak potřebuje rozměnit bankovku vysoké hodnoty. Před malováním chodeb bytového domu vybírají zástupci firmy od každé partaje zálohu 500 Kč. Jsem těhotná – a potřebuji nutně na toaletu. Udělalo se mi špatně, prosím, dejte mi trochu vody. Prodáváme luxusní hrnce v hodnotě 50 tisíc korun, ale pro vás by byly jen za 15 tisíc. Ale také: dobrý den, jsem vás nový soused…

Policie radí nejen seniorům- Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nepouštějte do bytu

- Zazvoní-li opravář nebo pracovník úřadu, trvejte na předložení průkazu (nebo ještě lépe: kontaktujte instituci, na kterou se odvolává). Jestliže se dotyčný neprokáže, trvejte na tom, že o danou službu nestojíte

- Nepůjčujte peníze ani cenné věci, lidem, které neznáte – byť se odvolávají na vaše příbuzné

- Nerozměňujte cizím lidem peníze

- V případě nejistoty přivolejte příbuzné či sousedy, které znáte

- Nepodléhejte vidině snadného zbohatnutí; téměř vždy se jedná o podvod

- Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout. Instalujte na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené

- Nikdy neplaťte zálohy za služby, aniž byste si předem ověřili totožnost osoby, která vám je nabízí, či existenci dané firmy

- Máte-li podezření na podvodné jednání nebo jste se stali obětí podvodu, neprodleně kontaktujte tísňovou linku Policie ČR 158!

Zdroj: Policie ČR